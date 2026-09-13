ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRभारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

ब्रिक्स सम्मेलन के बीच दिल्ली में आज अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 मुकाबला होने जा रहा है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 13 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच रविवार (13 सितंबर) को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 मुकाबला होने जा रहा है. मैच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मध्य दिल्ली के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है. दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण, रूट डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम प्रभावी रहेंगे.

मैच के दौरान आइटीओ, राजघाट, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, डीडीयू मार्ग और आसफ अली रोड समेत आसपास के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन इलाकों से गुजरने की स्थिति में अतिरिक्त समय लेकर निकलें और अपनी यात्रा पहले से तय कर लें.

BRICS के बहाने चर्चा में आया जेवर एयरपोर्ट! क्या है अहमियत?

अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मैच स्थल के आसपास अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. जरूरत होने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने और मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. लोगों से संभव हो तो निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है.

मैच देखने पहुंचने वाले दर्शकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रवेश और पार्किंग की व्यवस्था भी स्पष्ट की है. दर्शकों को केवल निर्धारित एंट्री गेट, पार्किंग स्थल और एप-आधारित टैक्सी के लिए तय पिक-अप एवं ड्रॉप पॉइंट का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

किस गेट से मिलेगी स्टेडियम में एंट्री

स्टेडियम आने वाले दर्शकों के वाहनों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. दर्शकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम के अलग-अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं.

  • गेट नंबर 1 से 8 तक प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग की ओर से होगा.
  • गेट नंबर 10 से 15 तक एंट्री जवाहर लाल नेहरू मार्ग की ओर से मिलेगी.
  • गेट नंबर 16 से 18 तक प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग पर पेट्रोल पंप के नजदीक से होगा.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से मैच के दिन निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी लेने, पर्याप्त समय लेकर यात्रा करने और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है.

Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी, आज भी बरसात के आसार; जानें IMD अपडेट

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 01:11 PM (IST)
Tags :
Arun Jaitley Stadium DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!
दिल्ली में छत से गिरने से युवक की संदिग्ध मौत, हादसा या धक्का जांच जारी!
दिल्ली NCR
Weather Update: दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी, आज भी बरसात के आसार; जानें IMD अपडेट
दिल्ली-NCR में बारिश का दौर जारी, आज भी बरसात के आसार; जानें IMD अपडेट
दिल्ली NCR
जामिया के मेस में खाने में छिपकली मिलने पर बवाल, VC ऑफिस पर जुटे सैकड़ों छात्र
जामिया के मेस में खाने में छिपकली मिलने पर बवाल, VC ऑफिस पर जुटे सैकड़ों छात्र
दिल्ली NCR
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
BRICS समिट: दिल्ली में आज 35 से ज्यादा सड़कें प्रभावित, 22 जगह ट्रैफिक डायवर्जन
Advertisement

वीडियोज

SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
BRICS Summit 2026 : BRICS की 'त्रिशक्ति'..मोदी-पुतिन-शी | XI Jinping | Putin | PM Modi | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
बिहार
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
BRICS में बिहार का जलवा! CM सम्राट बोले- मखाना-सत्तू को मिली विश्व स्तर पर पहचान
टेलीविजन
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
POCSO केस में जमानत पर बाहर रोहित चंदेल, पहली पोस्ट में लिखा- जहां धर्म है, वहां जीत है
Hockey
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
फिर गरमाया टीम इंडिया का 'भगवा जर्सी' विवाद, डायरेक्टर सस्पेंड
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान, वीडियो वायरल
विश्व
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
लंदन में साथ दिखे CM विजय और तृषा, वीडियो वायरल
फूड
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
घर पर ऐसे बनाएं टेस्टी पनीर कोफ्ता, उंगलिया चाटते रह जाएंगे मेहमान
ट्रेंडिंग
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
धंधा बंद करवाएगी क्या? मार्केट में आई मेहंदी लगाने वाली मशीन- यूजर्स ने लिए मजे
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
ABP NEWS
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
गणेश जी की मूर्ति गिरने के बाद हड़कंप मच गया और अफरातफरी फैल गई।
ABP NEWS
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
मंडलायुक्त बाढ़ पीड़ितों की शिकायतें सुनने के लिए कासगंज पहुंचे।
ABP NEWS
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर जल-जमाव और भारी ट्रैफिक जाम।
Embed widget