भारत-अफगानिस्तान मैच से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन के बीच रविवार (13 सितंबर) को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी-20 मुकाबला होने जा रहा है. मैच को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मध्य दिल्ली के लिए विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है. दोपहर 2 बजे से स्टेडियम और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक नियंत्रण, रूट डायवर्जन और पार्किंग से जुड़े नियम प्रभावी रहेंगे.

मैच के दौरान आइटीओ, राजघाट, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, डीडीयू मार्ग और आसफ अली रोड समेत आसपास के कई प्रमुख रास्तों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इन इलाकों से गुजरने की स्थिति में अतिरिक्त समय लेकर निकलें और अपनी यात्रा पहले से तय कर लें.

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अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को मैच स्थल के आसपास अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. जरूरत होने पर वैकल्पिक मार्ग अपनाने और मौके पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. लोगों से संभव हो तो निजी वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन का अधिक इस्तेमाल करने की अपील भी की गई है.

मैच देखने पहुंचने वाले दर्शकों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने प्रवेश और पार्किंग की व्यवस्था भी स्पष्ट की है. दर्शकों को केवल निर्धारित एंट्री गेट, पार्किंग स्थल और एप-आधारित टैक्सी के लिए तय पिक-अप एवं ड्रॉप पॉइंट का इस्तेमाल करने को कहा गया है.

किस गेट से मिलेगी स्टेडियम में एंट्री

स्टेडियम आने वाले दर्शकों के वाहनों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है. दर्शकों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.

दर्शकों की सुविधा के लिए स्टेडियम के अलग-अलग प्रवेश द्वार निर्धारित किए गए हैं.

गेट नंबर 1 से 8 तक प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग की ओर से होगा.

गेट नंबर 10 से 15 तक एंट्री जवाहर लाल नेहरू मार्ग की ओर से मिलेगी.

गेट नंबर 16 से 18 तक प्रवेश बहादुर शाह जफर मार्ग पर पेट्रोल पंप के नजदीक से होगा.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से मैच के दिन निकलने से पहले अपने रूट की जानकारी लेने, पर्याप्त समय लेकर यात्रा करने और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की है.

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