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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, मानसून की एंट्री की तारीख तय, गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली में इस दिन से होगी झमाझम बारिश, मानसून की एंट्री की तारीख तय, गर्मी से मिलेगी राहत

Delhi Weather News In Hindi: दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद मौसम विभाग ने लोगों को राहत की उम्मीद जताई है. IMD के अनुसार 5 से 6 दिनों में राज्य में मासून पूर तरह सक्रिय हो सकता है.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 29 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में इस समय भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है. लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय बाहर निकलना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. हालांकि, मौसम विभाग (आईएमडी) के ताजा पूर्वानुमान ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है. 

1 जुलाई से दिल्ली सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश की अकांशा

विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और मानसून की गतिविधियां तेज होने के साथ दिल्ली-एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 29 और 30 जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. इन दो दिनों के दौरान तेज धूप और उमस लोगों को परेशान करेगी. 

हालांकि, आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ शाम या रात के समय कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं. इससे तापमान में मामूली गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन व्यापक राहत मिलने की संभावना कम है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 जुलाई यानी बुधवार से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इस दिन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने का अनुमान है. 

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5 से 6 दिनों में मानसून पूरी तरह होगा सक्रिय

कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना जताई गई है. बारिश का यह दौर गर्मी और उमस से राहत दिलाएगा तथा अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है. इसके बाद दिन का तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जिससे मौसम पहले की तुलना में काफी सुहावना हो जाएगा.

मानसून को लेकर भी अच्छी खबर सामने आई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 5 से 6 दिनों के भीतर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दिल्ली-एनसीआर में पूरी तरह सक्रिय होने की संभावना है. यदि मौजूदा परिस्थितियां अनुकूल बनी रहती हैं तो मानसून जल्द ही पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगा. इसके बाद रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी और वातावरण में ठंडक बढ़ेगी.

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Published at : 29 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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