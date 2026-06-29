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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'अगर मेरे घर में चोरी होगी, तो जिम्मेदारी भी मैं हूं', चंपत राय पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

'अगर मेरे घर में चोरी होगी, तो जिम्मेदारी भी मैं हूं', चंपत राय पर मौलाना साजिद रशीदी का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Row: राम मंदिर चंदा चोरी पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने बयाने देते हुए कहा है कि चंपत राय की मंजूरी के बिना वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो चोरी कैसे?

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 29 Jun 2026 11:47 AM (IST)
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राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर चल रहे विवाद पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन (AIIA) के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद पर रथ यात्रा के समय भी ₹1,400 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे थे और उस मामले में भी चंपत राय का नाम जुड़ा था. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का आरोप है कि जब राम मंदिर ट्रस्ट का बना तो, तब आंदोलन से जुड़े मूल लोगों को किनारे कर एक नया ट्रस्ट बनाया गया और चंपत राय को उसका प्रमुख बनाया गया.

'मेरे मकान में चोरी होती, तो जिम्मेदारी भी मेरी होती'- मौलाना साजिद रशीदी

वहीं, आज चंपत राय का बचाव करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ-साथ कई हिंदू धर्मगुरु भी सामने आ गए हैं. साध्वी ऋतंभरा का कहना है कि चंदन के पेड़ पर भी कभी-कभी सांप लिपट जाते हैं, यानी उन्होंने चंपत राय की तुलना चंदन के पेड़ से करते हुए उन्हें साफ-सुथरा, नेक और ईमानदार व्यक्ति बताया है.

इस पर मौलाना रशीदी ने कहा कि 'अगर मेरे अपने मकान में चोरी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी', ऐसे में जब चंपत राय की मंजूरी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो यह कैसे माना जाए कि हजारों करोड़ रुपये की कथित चोरी उनकी जानकारी के बिना हो गई और उन्हें हवा भी नहीं लगी?

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'यह केवल चंदा चोरी नहीं, बल्की हिंदूओं की आस्था की लूट है'

मौलाना रशीदी ने आगे कहा कि मंदिर के कैमरे खराब हो गए, पैसे गिनने में गलतियां हो गईं और एक जगह से दूसरी जगह पैसे ले जाने में भी गड़बड़ियां हुईं, तो यह मानना मुश्किल है कि चंपत राय को इसकी भनक तक नहीं लगी.

उन्होंने बाबर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस ये लोग आरोप लगाते हैं कि बाबर ने आकर हिंदुस्तान को लूटा, बाबर ने तो शायद एक ही बार देश को लूटा होगा और वह भी देश से बाहर नहीं ले गया, लेकिन इन लोगों ने कई बार न सिर्फ देश बल्कि हिंदुओं की आस्था को भी लूटा है.  उन्होंने कहा कि यह मामला केवल चंदे की कथित चोरी का नहीं, बल्कि हिंदुओं की आस्था की लूट का है, क्योंकि लोगों ने यह चंदा अपनी श्रद्धा और विश्वास के नाम पर दिया था. इसलिए इस पूरे मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जानी चाहिए.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 29 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Champat Rai RAM MANDIR DELHI NEWS Ram Mandir Donation Row
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