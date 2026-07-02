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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह को राहत या झटका? 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला

यौन उत्पीड़न मामला: बृजभूषण शरण सिंह को राहत या झटका? 3 अगस्त को आएगा कोर्ट का फैसला

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 02 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे कथित यौन उत्पीड़न मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने सुनवाई पूरी की. 3 अगस्त को कोर्ट सुनाएगा फैसला. कोर्ट ने दो हफ्तों मे दोनों पक्षों को लिखित दलील जमा करने का आदेश दिया. आज (2 जुलाई) कोर्ट में शिकायतकर्ता (महिला पहलवानो) की ओर से अंतिम दलील रखी गई। 

पिछ्ली सुनवाई में WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर ने मामले में अपनी अंतिम दलील पूरी की थी. इसमें बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में उन पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया था.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
Published at : 02 Jul 2026 04:24 PM (IST)
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