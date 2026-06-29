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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi Weather: मानसून को तरस रहा दिल्ली-NCR, धूप और लू के बीच तापमान जाएगा 41 पार, कब होगी बरसात?

Delhi Weather: मानसून को तरस रहा दिल्ली-NCR, धूप और लू के बीच तापमान जाएगा 41 पार, कब होगी बरसात?

Delhi Weather Today: रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3.2 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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  • 2 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ गर्मी से राहत लाएगा.

दिल्ली-एनसीआर में लोग भीषण गर्मी, लू और उमस से परेशान है. भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) के अनुसार, मानसून में देरी के कारण तापमान और नमी दोनों ही ज़्यादा बने हुए हैं. इसी कारण रविवार (28 जून) को दिल्ली में पिछले दो सालों में सबसे गर्म सुबह दर्ज की गई. रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3.2 डिग्री अधिक था, जबकि अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया.

विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में नमी ज़्यादा बनी रहेगी, जिससे दिल्ली का मौसम गर्म, उमस भरा और चिपचिपा रहने की संभावना है. IMD ने जानकारी दी कि रविवार शाम 5:30 बजे शहर का 'रियल फील' (हीट इंडेक्स) 50.7 डिग्री सेल्सियस था. इसका मतलब है कि अधिक नमी के कारण इंसानी शरीर को मौसम का तापमान 51.3 डिग्री सेल्सियस जितना गर्म महसूस हुआ. हालांकि, 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत पर एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. 

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कितना रहा पिछले 24 घंटों का तापमान?

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर लू (हीटवेव) जैसी स्थिति रही. इस दौरान दिल्ली के अधिकतम में कोई बड़ बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई.  दिल्ली के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (-1.6°C से -3.0°C) और अन्य जगहों पर सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) दर्ज किया गया.  पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 43-43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. इस दौरान दिल्ली में  पश्चिमी हवाएं चलीं, जिनकी गति 10-15 किमी/घंटा रही. वहीं, पालम में हवा की गति 5:24 बजे 70 किमी/घंटा तक पहुंच गई. 

कैसा रहेगा आज का तापमान?

IMD के अनुसार, आज सोमवार (29 जून) को शहर का अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. IMD का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक जा सकती है.

IMD का अनुमान है कि अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2  डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी. इसके बाद अगले 4 दिनों में धीरे-धीरे 5-6  डिग्री सेल्सियस की गिरावट आयेगी, लेकिन उसके बाद कोई बदलाव न होने की संभावना है.  विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे 5-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 29 Jun 2026 06:46 AM (IST)
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