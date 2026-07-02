पत्नी ने दुपट्टे से घोंटा पति का गला, अवैध संबंध के शक में मोबाइल की जांच से शुरू हुआ विवाद

दिल्ली के शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में एक मोबाइल फोन की तलाशी से शुरू हुआ विवाद खूनी अंजाम तक पहुंच गया. पुलिस के मुताबिक, 20 वर्षीय मुस्तकीम उर्फ साहिल को अपनी पत्नी अलीशा के कथित अवैध संबंधों का शक था. इसी शक के चलते उसने देर रात पत्नी का मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर उसमें सबूत तलाशने शुरू किए. इसे लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने कथित तौर पर दुपट्टे से पति का गला घोंट दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार होकर एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गई, लेकिन जगतपुरी थाना पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर मामले का खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया.

मौके पर पहुंची पुलिस टीम

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गुरुवार (2 जुलाई) तड़के करीब 3:52 बजे जगतपुरी थाने में PCR कॉल मिली कि राशिद मार्केट इलाके में एक महिला ने अपने पति का गला घोंट दिया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और 20 वर्षीय मुस्तकीम उर्फ साहिल को बेहोशी की हालत में डॉ. हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक की मां की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का वैज्ञानिक तरीके से निरीक्षण किया, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए और आसपास मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए. जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक मृतक की पत्नी अलीशा पर गया.

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पूछताछ में आरोपी ने कबूला जुर्म

पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान अलीशा ने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली. उसने बताया कि उसके पति को उस पर कथित प्रैम संबंध होने का शक था. इसी वजह से उसने रात में उसका मोबाइल फोन अपने कब्जे में लेकर उसमें सबूत तलाशने की कोशिश की. इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया.

आरोप है कि झगड़े के दौरान पति ने उसके साथ मारपीट भी की. इसके बाद गुस्से में आकर उसने पति के सीने पर बैठकर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया. कुछ देर बाद जब मृतक की मां कमरे में पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गई.

गुरुद्वारे में छिपी थी आरोपी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, वारदात के बाद आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गई थी. जांच के दौरान पुलिस ने उसका पता लगाया और कुछ ही घंटों के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया दुपट्टा भी बरामद कर जब्त कर लिया है.

दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच, जुटाए गए साक्ष्यों और लगातार पूछताछ की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर केस का कुछ ही घंटों में खुलासा किया गया. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है और पुलिस अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है.

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