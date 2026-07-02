द्वारका एक्सप्रेसवे-मयूर विहार और DND फ्लाईओवर तक बिना ट्रैफिक होगी आवाजाही, 6-लेन टनल की डिटेल

दिल्ली के सड़क नेटवर्क को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने शिव मूर्ति इंटरचेंज से वसंत कुंज स्थित नेल्सन मंडेला मार्ग तक 6 लेन चौड़ी 8.1 किलोमीटर लंबी टनल परियोजना को मंजूरी दे दी है. करीब 6,969.67 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के पूरा होने के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से मयूर विहार और DND फ्लाईओवर तक वाहनों की आवाजाही बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के संभव होगी. इसके साथ ही दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के कई प्रमुख मार्गों पर वर्षों से बनी जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

वसंत कुंज जाने वालों को मिलेगा नया विकल्प

अभी तक द्वारका से वसंत कुंज पहुंचने के लिए वाहन चालकों के पास वसंत कुंज रोड ही मुख्य रास्ता है. गुड़गांव से वसंत कुंज आने वाला अधिकांश ट्रैफिक भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करता है. यही वजह है कि महिपालपुर और रंगपुरी इलाकों में दिनभर वाहनों का दबाव बना रहता है. नई टनल तैयार होने के बाद वाहन चालक द्वारका एक्सप्रेसवे (NH-248BB) से सीधे शिव मूर्ति इंटरचेंज पहुंचेंगे और वहां से भूमिगत मार्ग के जरिए बिना भीड़भाड़ के वसंत कुंज तक पहुंच सकेंगे.

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15 से 17 मिनट में तय होगा द्वारका सेक्टर-21 से वसंत कुंज का सफर

नई टनल शुरू होने के बाद द्वारका सेक्टर-21 से वसंत कुंज पहुंचने में केवल 15 से 17 मिनट लगेंगे. परियोजना में मसूदपुर के पास 668 मीटर लंबा फ्लाईओवर भी प्रस्तावित किया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही और सुगम होगी. इसके अलावा धौला कुआं और राव तुलाराम मार्ग पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होने की संभावना है.

शिव मूर्ति से मयूर विहार फेज-2 तक बनेगा निर्बाध कॉरिडोर

यह 8.1 किलोमीटर लंबी टनल शिव मूर्ति के पास गुड़गांव एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे इंटरचेंज से शुरू होगी. आगे यह महिपालपुर के निकट INA से महिपालपुर तक प्रस्तावित 13.5 किलोमीटर लंबे महिपालपुर बाईपास एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़ेगी. इसके बाद शिव मूर्ति इंटरचेंज से मयूर विहार फेज-2 तक का पूरा सफर सिग्नल-फ्री हो जाएगा. बारापूला से DND फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए भी एक नए फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे DND तक पहुंचना और आसान होगा.

पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए तैयार होगी परियोजना

टनल का लगभग 1.8 किलोमीटर हिस्सा रंगपुरी स्थित साउदर्न रेंज फॉरेस्ट क्षेत्र के नीचे से निकलेगा. इस डिजाइन का उद्देश्य दिल्ली रिज क्षेत्र को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना परियोजना को पूरा करना है. वहीं छत्तरपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एक एलिवेटेड यू-टर्न भी बनाया जाएगा, ताकि यातायात का प्रवाह बाधित न हो.

इन इलाकों के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुड़गांव से दक्षिण दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को महिपालपुर के लंबे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी. एम्स से महिपालपुर तक बनने वाले महिपालपुर बाईपास के साथ यह टनल पूर्वी दिल्ली और नोएडा से एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिए तेज और सुविधाजनक मार्ग का विकल्प बनेगी.

द्वारका सेक्टर-21 से सीधे वसंत कुंज, नेल्सन मंडेला रोड और पूर्वी दिल्ली तक पहुंचना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज हो जाएगा. उत्तर-पश्चिम दिल्ली के लोगों को भी द्वारका एक्सप्रेसवे के जरिए दक्षिण और पूर्वी दिल्ली तक पहुंचने के लिए एक नया वैकल्पिक सिग्नल-फ्री कॉरिडोर मिलेगा.

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