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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: पुलिस हिरासत में आत्महत्या, दिल्ली HC का सख्त रुख, 18.44 लाख रुपये के मुआवजा का आदेश

Delhi News: पुलिस हिरासत में आत्महत्या, दिल्ली HC का सख्त रुख, 18.44 लाख रुपये के मुआवजा का आदेश

Delhi News In Hindi: दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से पुलिस हिरासत में आत्महत्या के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 18.44 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया गया है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 02 Jul 2026 09:34 PM (IST)
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दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम फैसले में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस हिरासत में किसी भी व्यक्ति की अप्राकृतिक मौत, चाहे वह आत्महत्या ही क्यों न हो, उसे सिर्फ एक निजी घटना नहीं माना जा सकता. इसे राज्य और पुलिस की जिम्मेदारी से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला करार दिया गया है. अदालत की ओर से सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया है कि मृतक के पिता को आठ सप्ताह के भीतर 18.44 लाख रुपये का मुआवजा अदा किया जाए.

2018 का है मामला, थाने में हुई थी मौत

मामले की जानकारी देते हुए बताया गया है कि यह घटना साल 2018 की है. याचिकाकर्ता श्याम सुंदर की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनके पुत्र दीपक को 15 जनवरी 2018 को एक एफआईआर के सिलसिले में करावल नगर थाना पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया था. अगले दिन पुलिस की ओर से फोन पर सूचना दी गई कि दीपक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इसके बाद उसे जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तरफ से उसे मृत घोषित कर दिया गया.

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पुलिस पर लगाए गए मारपीट और रिश्वत मांगने के आरोप

पिता श्याम सुंदर की ओर से अदालत में आरोप लगाया गया कि जब बेटे से मिलने के लिए थाने पहुंचा गया, तो उन्हें भी कुछ घंटों तक बैठाकर रखा गया. यह भी दावा किया गया कि पुलिसकर्मियों की तरफ से पिता और बेटे, दोनों के साथ मारपीट की गई और दीपक को छोड़ने के एवज में पैसों की भी मांग की गई.

राज्य की जवाबदेही तय, सरकार की दलील खारिज

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में दलील पेश की गई कि हर पुलिस हिरासत में हुई मौत पर मुआवजा दिया जाना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब मौत आत्महत्या की वजह से हुई हो. लेकिन हाईकोर्ट की ओर से इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया गया.

जस्टिस सचिन दत्ता की तरफ से कहा गया कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया जाता है, तो उसकी जान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य पर आ जाती है. यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर हिरासत में किसी की अस्वाभाविक मौत होती है, तो यह केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि इससे कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं. अदालत की ओर से कहा गया कि हिरासत में हुई मौत, चाहे वह हिंसा, लापरवाही, रहस्यमय परिस्थितियों या आत्महत्या की वजह से हो, हर स्थिति में न्यायिक जांच और राज्य की जवाबदेही तय किया जाना बेहद जरूरी है.

इस तरह तय किया गया 18.44 लाख का मुआवजा

मुआवजे की राशि तय करते समय हाईकोर्ट की ओर से मृतक की अनुमानित मासिक आय 12 हजार रुपये मानी गई. इसमें भविष्य की आय, अंतिम संस्कार के खर्च और अन्य खर्चों को जोड़ते हुए कुल 18.44 लाख रुपये का मुआवजा तय किया गया. अंत में अदालत की तरफ से दिल्ली सरकार को यह पूरी रकम आठ सप्ताह के भीतर मृतक के पिता को चुकाए जाने का सख्त आदेश दिया गया है.

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Published at : 02 Jul 2026 09:29 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS DELHI POLICE
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