हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या करने वाले बच्चे ने टीचर पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड नोट में क्या लिखा?

राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर आत्महत्या करने वाले बच्चे ने टीचर पर लगाए गंभीर आरोप, सुसाइड नोट में क्या लिखा?

Delhi Metro Suicide: दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर एक दसवीं के छात्र ने प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट में उसने माता-पिता से माफी मांगी और एक शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया.

By : सुशील कुमार पांडेय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 20 Nov 2025 01:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर बुधवार (19 नवंबर) दोपहर एक 10वीं के छात्र ने प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या कर ली. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, छात्र राजेंद्र नगर में रहता था और एक निजी स्कूल की दसवीं कक्षा में पढ़ता था. 

राजा गार्डन मेट्रो थाना पुलिस को दोपहर करीब 3.00 बजे सूचना मिली कि मेट्रो प्लेटफार्म नंबर दो से किसी ने छलांग लगाई है. तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, जहां छात्र घायल अवस्था में मिला. उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सुसाइड नोट में उसने अपने माता-पिता से छात्र ने माफी मांगी

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, छात्र के पास से एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला है. सुसाइड नोट में उसने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और अपने शरीर के अंग दान करने की इच्छा व्यक्त की है. इसके साथ ही उसने अपने एक शिक्षक पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. 

छात्र ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. छात्र ने लिखा कि ऐसा करने से अन्य छात्रों के साथ भी ऐसा न हो.

दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी 

दिल्ली पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. छात्र के माता-पिता दिल्ली से बाहर गए हुए थे. पुलिस ने उन्हें घटना की जानकारी दे दी है और उनके आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा. 

राजा गार्डन थाना पुलिस सुसाइड नोट की पड़ताल कर रही है और छात्र के स्कूल व परिवार से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि इस घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 20 Nov 2025 01:42 PM (IST)
