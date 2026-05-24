हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में MCD स्कूल बंद होने के आरोप को मेयर वाही ने बताया निराधार, बोले- 'AAP का दावा...'

दिल्ली में MCD स्कूल बंद होने के आरोप को मेयर वाही ने बताया निराधार, बोले- 'AAP का दावा...'

Delhi News In Hindi: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने MCD के प्राइमरी स्कूल बंद करने के आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि सभी 1514 स्कूल पूरी तरह से चालू हैं और विपक्ष झूठ फैला रहा है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 24 May 2026 09:47 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने निगम के प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और निगम स्कूलों के विकास के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग का यह बयान कि प्राइमरी स्कूल बंद कर वहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम का कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है.

दिल्ली में अगले 2 से 3 घंटे में धूल भरी आंधी की चेतावनी, पारा 44 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी

'1514 स्कूल आज भी पूरी तरह संचालित'

महापौर ने जानकारी दी कि करीब डेढ़ साल पहले जब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और नगर निगम प्रशासन में वापसी की, उस समय दिल्ली नगर निगम के 1514 स्कूल संचालित थे. इन स्कूलों में लगभग 6.50 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और आज भी सभी 1514 स्कूल पूरी तरह चालू हैं.

'2032 तक निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं का लक्ष्य'

प्रवेश वाही ने कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2032 तक निगम के सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके.

महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर निगम श्री विद्यालय विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है.

प्रवेश वाही ने दावा किया कि दिल्ली नगर निगम के किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है. इसके विपरीत निगम स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो शिक्षा व्यवस्था में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

महापौर ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं को नागरिक समस्याओं और विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है. प्रवेश वाही ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली से ज्यादा गोवा और पंजाब में सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण वे दिल्लीवासियों की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असफल हैं.

दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म

Published at : 24 May 2026 09:46 PM (IST)
Tags :
AAP MCD DELHI NEWS Pravesh Wahi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली में MCD स्कूल बंद होने के आरोप को मेयर वाही ने बताया निराधार, बोले- 'AAP का दावा...'
दिल्ली में MCD स्कूल बंद होने के आरोप को मेयर वाही ने बताया निराधार, बोले- 'AAP का दावा...'
दिल्ली NCR
Delhi News: तपती सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, सिर ठंडा रखेगा खास 'AC हेलमेट', ट्रायल शुरू
दिल्ली: तपती सड़क पर ट्रैफिक पुलिस को बड़ी राहत, सिर ठंडा रखेगा खास 'AC हेलमेट', ट्रायल शुरू
दिल्ली NCR
दिल्लीवाले सावधान! तेजी से बढ़ रहा रेतीला तूफान, सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह
दिल्लीवाले सावधान! तेजी से बढ़ रहा रेतीला तूफान, सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह
दिल्ली NCR
दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म
दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
हेल्थ
Mental Health Crisis: हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget