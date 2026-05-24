दिल्ली में MCD स्कूल बंद होने के आरोप को मेयर वाही ने बताया निराधार, बोले- 'AAP का दावा...'

दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही ने निगम के प्राइमरी स्कूल बंद किए जाने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और निगम स्कूलों के विकास के लिए बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है.

महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग का यह बयान कि प्राइमरी स्कूल बंद कर वहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जा रहे हैं, पूरी तरह झूठ का पुलिंदा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली नगर निगम का कोई भी स्कूल बंद नहीं किया गया है.

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'1514 स्कूल आज भी पूरी तरह संचालित'

महापौर ने जानकारी दी कि करीब डेढ़ साल पहले जब बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और नगर निगम प्रशासन में वापसी की, उस समय दिल्ली नगर निगम के 1514 स्कूल संचालित थे. इन स्कूलों में लगभग 6.50 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और आज भी सभी 1514 स्कूल पूरी तरह चालू हैं.

'2032 तक निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं का लक्ष्य'

प्रवेश वाही ने कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2032 तक निगम के सभी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके.

महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली नगर निगम अपने विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर निगम श्री विद्यालय विकसित करने की दिशा में भी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है.

प्रवेश वाही ने दावा किया कि दिल्ली नगर निगम के किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है. इसके विपरीत निगम स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो शिक्षा व्यवस्था में लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है.

आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना

महापौर ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित होकर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेताओं को नागरिक समस्याओं और विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं है. प्रवेश वाही ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता दिल्ली से ज्यादा गोवा और पंजाब में सक्रिय रहते हैं, जिसके कारण वे दिल्लीवासियों की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असफल हैं.

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