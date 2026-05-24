दिल्ली के 36 परिवारों तक पहुंचेगा बिजली कनेक्शन, CM जनसुनवाई के बाद 8 साल का इंतजार खत्म

दिल्ली के हर्ष विहार ए-3 इलाके में रहने वाले 36 परिवारों का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. साल 2018 से बिजली कनेक्शन के लिए परेशान ये परिवार अब जल्द नियमित बिजली सुविधा से जुड़ सकेंगे. मामला मुख्यमंत्री जनसुनवाई में पहुंचने के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए.

शिकायत मिलते ही अधिकारियों ने इलाके का निरीक्षण किया और बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया तेज कर दी. लंबे समय से मूलभूत सुविधा से वंचित परिवारों ने सरकार की इस पहल पर खुशी जताई और इसे बड़ी राहत बताया.

(खबर अपडेट की जा रही है)