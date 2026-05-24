एक्सप्लोरर
दिल्ली में अगले 2 से 3 घंटे में धूल भरी आंधी की चेतावनी, पारा 44 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी
Delhi Weather Update: दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के भीतर धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट घोषित किया है. लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.
राजधानी दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के दौरान धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. खासतौर पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली के कई इलाकों में मौसम बदलने के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं.
(खबर अपडेट की जा रही है)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली में अगले 2 से 3 घंटे में धूल भरी आंधी की चेतावनी, पारा 44 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली NCR
43 डिग्री सेल्सियस में झुलस रहा दिल्ली और NCR, हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
दिल्ली NCR
46 डिग्री तापमान के बीच घिरी दिल्ली सरकार, कांग्रेस बोली- सिर्फ कागजों में है राहत योजना
दिल्ली NCR
घर में रहकर रचा खेल, पैरालाइज्ड जीजा के खातों से करता रहा चोरी, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा
Advertisement
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली अग्निकांड में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत, सामने आईं आग हादसे की खौफनाक तस्वीरें
दिल्ली NCR
6 Photos
'नारी शक्ति वंदन' के समर्थन में DU पहुंचीं CM रेखा गुप्ता, छात्राओं संग पी चाय, देखें तस्वीरें
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL