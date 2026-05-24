दिल्ली में अगले 2 से 3 घंटे में धूल भरी आंधी की चेतावनी, पारा 44 डिग्री के पार, येलो अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे के दौरान धूल भरी आंधी चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने से दृश्यता प्रभावित हो सकती है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है. खासतौर पर वाहन चालकों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली के कई इलाकों में मौसम बदलने के संकेत भी दिखाई देने लगे हैं.

(खबर अपडेट की जा रही है)