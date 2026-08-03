श्रद्धा वालकर केस: आफताब ने की थी ये अपील, कोर्ट ने किया मंजूर

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के साइकेट्रिक कंसल्टेशन का दिन बदलकर शनिवार कर दिया जाए. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश हरगुरवरिंदर सिंह जग्गी ने यह निर्देश उस वक्त जारी किया, जब पूनावाला ने अदालत को बताया कि उसके इलाज का सेशन भी मामले की रोजाना की सुनवाई के दिन चलता है.

अदालत ने 31 जुलाई के एक आदेश में कहा, "अदालत को यह उपयुक्त लगता है कि संबंधित जेल अधीक्षक और जेल अस्पताल के प्रभारी को आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का साइकेट्रिक कंसल्टेशन शनिवार को कराने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि मुकदमे की सुनवाई चल रही है. साथ ही, अभी अभियोजन पक्ष की ओर से सबूत पेश किया जा रहा है."

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बेचैनी महसूस होने की शिकायत

तिहाड़ जेल में बंद पूनावाला ने अदालत को बताया कि जेल में रहने के दौरान बेचैनी महसूस होने और उससे जुड़ी समस्याओं के लिए उसका साइकेट्रिक उपचार हो रहा है. पूनावाला ने कहा कि जेल के मनोचिकित्सक मंगलवार को आते हैं, जिससे अदालत की कार्यवाही के लिए पेश होने में दिक्कत होती है, इसलिए कंसल्टेशन का दिन बदलकर शनिवार करने का अनुरोध किया गया है.

अदालत ने दिया आदेश

दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने जेल अधीक्षक और जेल दवाखाना/अस्पताल के प्रभारी को निर्देश दिया कि वे आरोपी के कंसल्टेशन सेशन को शनिवार के लिए निर्धारित करें. न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि मुकदमा अभी अभियोजन पक्ष के सबूत पेश करने के चरण में है और 21 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार तक हर कामकाजी दिन इसकी सुनवाई हो रही है, इसलिए चिकित्सकीय कंसल्टेशन का दिन बदलना उपयुक्त रहेगा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को भेजी जाए और आरोपी को फैसले के बारे में सूचित किया जाए.

2022 में पूनावाला ने की थी हत्या

कॉल सेंटर कर्मचारी श्रद्धा वालकर (27) की मई 2022 में उसके सह-जीवन साथी पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी. अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि पूनावाला ने वालकर की हत्या गला घोंटकर कर दी, उसके शव के टुकड़े किए और रेफ्रिजरेटर में रखा तथा कई दिनों तक दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में उन्हें ठिकाने लगाया. पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था.

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