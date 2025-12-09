हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRBJP सांसद मनोज तिवारी ने अपने इस बयान को बताया 'फेक न्यूज', कहा- 'नोटिस भेजूंगा'

BJP सांसद मनोज तिवारी ने अपने इस बयान को बताया 'फेक न्यूज', कहा- 'नोटिस भेजूंगा'

Manoj Tiwari: सांसद मनोज तिवारी ने उनके नाम से चल रही फेक न्यूज का खंडन किया और कहा कि गलत बयान चलाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. डिजिटल भुगतान को अपनाने की अपील भी की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 09 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Preferred Sources

फेक न्यूज का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसा ही एक मामला दिल्ली से बीजेपी सांसद और प्रसिद्ध गायक मनोज तिवारी से जुड़ा सामने आया है. डॉलर और रुपये को लेकर उनका एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसे अब वह पूरी तरह से गलत बता रहे है. मनोज तिवारी का कहना है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर उनके नाम से एक फर्जी बयान वायरल हो रहा था, जिसपर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है.

मनोज तिवारी ने कहा कि व्हाट्सएप के जरिए उनके करीबी लोगों ने कुछ स्क्रीनशॉट भेजे, जिनमें उनके नाम से एक बयान चलाया जा रहा था. वह कहते हैं कि जब उन्होंने यह देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि यह पूरी तरह मनगढ़ंत और गलत बात थी. वायरल किए जा रहे फर्जी बयान में लिखा था, "हम जेब में रुपया लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से क्या लेना-देना. डॉलर महंगा हुआ या सस्ता, इसका हमारे देश के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता."

बयान बदलकर चलाई जाती है फेक न्यूज- मनोज तिवारी

मनोज तिवारी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान कभी नहीं दिया. बल्कि इसके विपरीत, वह लोगों को हमेशा डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि मैं लगातार लोगों से कहता हूं कि यह डिजिटल युग है. जेब में बड़ा नकद लेकर घूमने की जरूरत नहीं है. बैंक खाते खोलिए, डिजिटल तरीका अपनाइए और यूपीआई का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कुछ मीडिया वाले बयान का गलत अर्थ निकालकर फेक न्यूज चलाते हैं.

बिना पुष्टि किए चलाई जाती हैं फेक खबरें- मनोज तिवारी

उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में गलत खबरें चलाना लोकतंत्र और जनता, दोनों के लिए चिंता की बात है. दुनिया पहले ही फेक न्यूज की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह तथ्य आधारित रिपोर्टिंग करें.

गलत खबर चलाने वालों को भेजा जाएगा कानूनी नोटिस- तिवारी

मनोज तिवारी ने कहा कि उनके नाम से गलत खबर चलाने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि जिन पत्रकारों या प्लेटफॉर्म्स ने इस फर्जी बयान को प्रसारित या साझा किया है, उन्हें जल्द ही उनका कानूनी नोटिस मिलेगा. उन्होंने इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया और आग्रह किया कि मीडिया खबरें चलाने से पहले तथ्यों की जांच करें.

उन्होंने यह भी अपील की कि जनता सोशल मीडिया पर देखी हर बात पर तुरंत विश्वास न करें. यदि किसी खबर पर संदेह हो तो पहले उसकी पुष्टि करें, तभी उसे आगे बढ़ाएं. फेक न्यूज के इस मामले ने एक बार फिर इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि डिजिटल दौर में सूचना का प्रसार तेज जरूर हुआ है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है.

ये भी पढ़िए- बिहार में बड़े स्तर पर IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के DM भी बदले

Published at : 09 Dec 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
Manoj Tiwari BJP DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा, SIR समेत कई मुद्दों पर होगी बहस
Indigo संकट के बीच आज DGCA ने किया तलब, CEO से हुई आज पूछताछ । Breaking News
Parliament Winter Session:वंदे मातरम् पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा, Amit Shah करेंगे बहस की शुरुआत
Japan में लगे भूकंप के तेज झटके, सुनामी का अलर्ट किया गया जारी । Breaking News
Gurugram Accident: थार चला रहे युवक ने मारी टक्कर, कार के उड़े परखच्चे! | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दे दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची!
'सबके लिए अच्छा होगा...', पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन की बात से लगेगी अमेरिका को मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
इकरा हसन ने समझाया वंदे मातरम् के इन दो शब्दों का मतलब, वायरल हुआ बयान
विश्व
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', पाकिस्तान का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
'किसी को भी इस्लामाबाद की...', PAK का CDF बनने के बाद आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी
स्पोर्ट्स
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
द ग्रेट खली 8 साल बाद करेंगे रिंग में वापसी, जानिए कब? यहां मिलेगी हर डिटेल
बॉलीवुड
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
मीरा राजपूत के साथ शाहिद कपूर ने किया प्रैंक, फोन पर क्रैक देख गुस्से से हुईं आग बबूला!
ट्रेंडिंग
Video:
"और ले लो सेल्फी" बंदर के साथ पोज मार रही थी पापा की परी, तभी हो गया हमला- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Most Venomous Snake: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बूंद जहर भी है जानलेवा
नौकरी
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
UPSC ने खोला सुनहरा मौका! ट्रेडमार्क्स-जीआई एग्जामिनर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget