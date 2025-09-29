दिल्ली में हिट एंड रन के मामले 3 लोगों की मौत, फरार आरोपी की तलाश जारी

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है. इस हिट एंड रन केस में 10 साल के मासूम समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा आउटर रिंग रोड स्थित मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर हुआ जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक पर सवार दादा, बेटा और पोते की जान ले ली. हादसे के बाद आरोपी कार चालक फरार हो गए और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे उनकी तलाश कर रही है.

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी थाना इलाके में हुई इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 60 वर्षीय मोहम्मद शाहिद, उनका 25 वर्षीय बेटा मोहम्मद फैज और 10 साल का पोता गोंडा स्थित घर लौट रहे थे. तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी.

परिजनों के अनुसार, दो कारें तेज रफ्तार से एक-दूसरे के पीछे आ रही थीं. पहली कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी और गिरते ही दूसरी कार ने सड़क पर गिरे तीनों को बेरहमी से कुचल दिया. घटना के बाद दोनों कारें मौके से फरार हो गईं.

मौके पर ही खत्म हो गईं जिंदगी

भीषण टक्कर और कुचलने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग भी सिहर उठे. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया है. इस मामले में।जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार कारों की तलाश जारी है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी कार चालकों तक पहुंचा जा सके.

सड़क दुर्घटना में जा रहीं सैंकड़ों जानें

गौरतलब है कि, दिल्ली की सड़कों पर इस तरह के हादसे आम होते जा रहे हैं. रफ्तार और लापरवाही मिलकर हर साल सैकड़ों लोगों की जान ले रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि जरूरत है सख्त ट्रैफिक नियमों के पालन और तेज रफ्तार पर कड़ी निगरानी की, वरना बेगुनाह लोग यूं ही अपनी जिंदगी से हाथ धोते रहेंगे.