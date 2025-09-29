एक्सप्लोरर
छठ को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा- 'इस बार पूजा ऐतिहासिक...'
CM Rekha Gupta Meeting: सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वर्ष छठ पूजा उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम विस्तृत योजना और तैयारियां करेंगे. नदी के दोनों किनारों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार (29 सितंबर) को छठ पूजा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की. इस दौरान घाटों की सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई. मीटिंग के बाद सीएम ने कहा कि इस बार छठ पूजा ऐतिहासिक होगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "इस वर्ष छठ पूजा उत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम विस्तृत योजना और तैयारियां करेंगे. नदी के दोनों किनारों पर छठ पूजा की व्यवस्था की जाएगी. घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इस वर्ष दिल्ली में भव्य छठ पूजा होगी."
