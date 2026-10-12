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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?

दिल्ली में भारी बारिश का RED ALERT, आज रहें सावधान, कब तक होगी बरसात?

दिल्ली-एनसीआर में तड़के सुबह हुई बारिश से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. भारतीय मौसम विभाग ने आज राजधानी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं, सुबह हुई घंटों की बारिश से जलभराव भी देखने को मिल रहा है

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के कुछ हिस्सों में सोमवार तड़के भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम बेहद ठंडा हो गया. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बारिश का ‘रेड’ अलर्ट जारी किया.

बारिश से राजधानी में मौसम ठंडा हो गया, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है. IMD के आंकड़ों के अनुसार, सफदरजंग वेधशाला में सुबह साढ़े पांच बजे तक 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि दिल्ली हवाई अड्डे पर 30 मिलीमीटर बारिश हुई.

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गरज-चमक के साथ तूफान

मौसम विभाग ने सुबह नौ बजे तक दिल्ली में गरज के साथ तूफान, बिजली कड़कने, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने और 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक भारी बारिश होने की चेतावनी देते हुए ‘रेड’ अलर्ट जारी किया था. आर के पुरम, कर्तव्य पथ और मध्य, दक्षिण-पूर्वी तथा पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई.

सुबह साढ़े पांच बजे तक सबसे अधिक बारिश पूसा में 40.9 मिमी दर्ज की गई है. इसके बाद सफदरजंग में 39.6 मिमी, नारायना में 38.0 मिमी, पालम में 30.2 मिमी और जनकपुरी में 29.0 मिमी दर्ज की गई है. 

इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी

इसके अलावा मौसम विभाग ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, सोनीपत और उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बागपत, बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, संभल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. गरज के साथ तूफान, बिजली कड़कने, 4-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक तेज हवाएं चलने और 5 से 15 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. 

लोगों को सलाह

विभाग ने बदले हुए मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतनें की सला दी है. इसके सात ही पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे शरण न लेने, सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रखने, बाढ़ या भूस्खलन वाली जगहों पर जाने से बचने और आधिकारिक सलाह का पालन करने के लिए कहा है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Oct 2026 11:00 AM (IST)
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