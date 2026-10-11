स्टारलिंक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा? निशिकांत दुबे का बड़ा दावा

भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की एंट्री को लेकर विवाद तेज हो गया है. भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मस्क के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्टारलिंक को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मस्क ने भारतीय इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबारी एकाधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं.

दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संसदीय समिति ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहन जांच की है. उनके मुताबिक, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों के सामने इस तरह के तकनीकी खतरों को लेकर चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के आधार पर अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलता.

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मस्क को पहले अमेरिका में सस्ता इंटरनेट देने की सलाह

भाजपा सांसद ने एलन मस्क को सलाह दी कि भारत पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अमेरिका में गरीबों को किफायती दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए. दुबे ने कहा कि यदि सरकार का फैसला केवल पैसे और मुनाफे पर आधारित होता, तो सुरक्षा एजेंसियों की आपत्तियों के बावजूद स्टारलिंक को मंजूरी देने का रास्ता आसान हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि 2013-14 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI को ऐसे खतरों के प्रति आगाह किया गया था.

संसदीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते हमारी कमिटि ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष आने वाले चुनौतियों को @elonmusk के स्टार लिंक से समझा है,रक्षा मंत्रालय,गृह मंत्रालय,हमारी जॉंच एजेंसी इन खतरों के ख़तरनाक खेल से प्रभावित हो रही है ।2013-14 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने @TRAI को इन खतरों की जानकारी दी थी ।पहले अपने देश अमेरिका में तो गरीब को सस्ते दामों पर कनेक्शन दे दीजिए,फिर आरोप प्रत्यारोप लगाइए,भारत एक स्वस्थ लोकतांत्रिक,संप्रभु राष्ट्र है,दबाव और सोशल मिडिया से अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलता है ।पैसे पर हमारी नीति चलती तो आपको सुरक्षा एजेंसियों के विरोध के बावजूद रेड कार्पेट वेलकम करते,आप तो अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक राजनीतिक दलों को सहयोग से भी ज़्यादा सहयोग करते हैं? — Dr Nishikant Dubey (@nishikant_dubey) October 11, 2026

एलन मस्क ने भारतीय इंटरनेट बाजार पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए भारतीय इंटरनेट बाजार में अंबानी समूह के प्रभाव और प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय बाजार में कम कीमतों के कारण स्टारलिंक के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसे मजबूत प्रतिस्पर्धी बताया जाता है. मस्क के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे और फायदा होगा.

स्टारलिंक की कीमत और प्रतिस्पर्धा पर बहस तेज

मस्क ने तर्क दिया कि यदि भारत में स्टारलिंक की कीमतें अधिक होंगी, तो ग्राहक उसे नहीं चुनेंगे और कंपनी को कीमतें प्रतिस्पर्धी रखनी पड़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इंटरनेट सस्ता होने का दावा मुख्य रूप से मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ा है. इस पूरे विवाद में एक ओर प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के विकल्प का सवाल है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामकीय मंजूरी को लेकर चिंताएं हैं.

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