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स्टारलिंक भारत की सुरक्षा के लिए खतरा? निशिकांत दुबे का बड़ा दावा

स्टारलिंक की भारत में एंट्री पर विवाद के बीच निशिकांत दुबे ने एलन मस्क को जवाब दिया. उन्होंने कंपनी को सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जबकि मस्क ने भारतीय इंटरनेट बाजार में एकाधिकार पर सवाल उठाए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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भारत में एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक की एंट्री को लेकर विवाद तेज हो गया है. भाजपा सांसद और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मस्क के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने स्टारलिंक को भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर खतरा बताते हुए कहा कि देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा. यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब मस्क ने भारतीय इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबारी एकाधिकार को लेकर सवाल उठाए हैं.

दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संसदीय समिति ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के सामने आने वाली चुनौतियों की गहन जांच की है. उनके मुताबिक, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जांच एजेंसियों के सामने इस तरह के तकनीकी खतरों को लेकर चिंताएं हैं. उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक देश है और सोशल मीडिया पर दिए गए बयानों के आधार पर अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलता.

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मस्क को पहले अमेरिका में सस्ता इंटरनेट देने की सलाह

भाजपा सांसद ने एलन मस्क को सलाह दी कि भारत पर आरोप लगाने से पहले उन्हें अमेरिका में गरीबों को किफायती दरों पर इंटरनेट उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए. दुबे ने कहा कि यदि सरकार का फैसला केवल पैसे और मुनाफे पर आधारित होता, तो सुरक्षा एजेंसियों की आपत्तियों के बावजूद स्टारलिंक को मंजूरी देने का रास्ता आसान हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि 2013-14 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दौरान भी भारतीय दूरसंचार नियामक TRAI को ऐसे खतरों के प्रति आगाह किया गया था.

एलन मस्क ने भारतीय इंटरनेट बाजार पर उठाए सवाल

दूसरी ओर, एलन मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए भारतीय इंटरनेट बाजार में अंबानी समूह के प्रभाव और प्रतिस्पर्धा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय बाजार में कम कीमतों के कारण स्टारलिंक के लिए प्रतिस्पर्धा कठिन होने की बात कही जाती है, जबकि दूसरी तरफ उसे मजबूत प्रतिस्पर्धी बताया जाता है. मस्क के मुताबिक, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे और फायदा होगा.

स्टारलिंक की कीमत और प्रतिस्पर्धा पर बहस तेज

मस्क ने तर्क दिया कि यदि भारत में स्टारलिंक की कीमतें अधिक होंगी, तो ग्राहक उसे नहीं चुनेंगे और कंपनी को कीमतें प्रतिस्पर्धी रखनी पड़ेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि भारत में इंटरनेट सस्ता होने का दावा मुख्य रूप से मोबाइल इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ा है. इस पूरे विवाद में एक ओर प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के विकल्प का सवाल है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा और नियामकीय मंजूरी को लेकर चिंताएं हैं.

यह भी पढ़ें- 'ज्ञानेश कुमार को...', CEC के खिलाफ INDIA गठबंधन भी करेगा प्रोटेस्ट, बताई तारीख

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 11 Oct 2026 05:11 PM (IST)
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Nishikant Dubey DELHI NEWS
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