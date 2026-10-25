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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली वालों को मिलेगी बड़ी राहत, ऑफलाइन मिलेंगे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली वालों को मिलेगी बड़ी राहत, ऑफलाइन मिलेंगे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स

दिल्ली में रजिस्ट्री के दस्तावेज अब ऑफलाइन भी मिल सकेंगे. ऐसे में लोगों को अब सर्वर की दिक्कत से राहत मिलेगी और आसानी से दस्तावेज पा सकेंगे.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
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दिल्ली में संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लेने के लिए सर्वर की समस्या से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने जा रही है. दिल्ली सरकार ने सोमवार से राजधानी के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में ये दस्तावेज ऑफलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है. इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है. अब ऑनलाइन सिस्टम में खराबी आने पर भी लोगों के पास प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का दूसरा विकल्प होगा. 

अब तक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन व्यवस्था पर निर्भर थी. ऐसे में सर्वर बंद होने या तकनीकी गड़बड़ी आने पर काम रुक जाता था. इसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ता था, जिन्हें बैंक से जुड़े काम, संपत्ति के लेन-देन, कानूनी प्रक्रिया या दूसरे जरूरी कार्यों के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती थी. 

सर्वर की खराबी से दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे लोग

कापसहेड़ा स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में यह समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई थी. लोग रजिस्ट्री के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लेने पहुंचते थे, लेकिन सर्वर में तकनीकी दिक्कत के चलते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था.

परेशानी यहीं खत्म नहीं होती थी. अगले दिन दोबारा कार्यालय पहुंचने पर भी दस्तावेज मिल जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं थी. इस तरह लोगों को एक ही काम के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे थे. सोमवार से लागू होने वाली ऑफलाइन व्यवस्था का मकसद इसी निर्भरता को कम करना है.

पुराने डोरिस प्लेटफॉर्म से बढ़ रही थी दिक्कत

रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां जारी करने का काम दिल्ली सरकार के डीड्स रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम (DORIS) प्लेटफॉर्म के जरिए होता है. यह प्लेटफॉर्म पुराना है और इसमें बार-बार तकनीकी समस्याएं सामने आती रहती हैं.

इन खामियों को दूर करने में समय लगने के कारण कार्यालयों का कामकाज प्रभावित होता है. सूत्रों के मुताबिक, DORIS प्लेटफॉर्म को नए सिरे से विकसित करने की प्रक्रिया भी चल रही है. इसके लिए इसका अपडेटेड वर्जन तैयार किया जा रहा है.

फिलहाल, सरकार ने ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है. सोमवार से दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में प्रमाणित प्रतियां ऑफलाइन माध्यम से भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू होनी है. इससे उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके जरूरी काम अब तक सर्वर की खराबी के कारण अटके हुए थे.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Delhi Government Delhi Government DELHI NEWS Rekha Gupta
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