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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई SI की जान

दिल्ली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, बुलेटप्रूफ जैकेट ने बचाई SI की जान

दिल्ली के मैदानगढ़ी में एक लाख के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई. आरोपी की गोली SI नरेंद्र कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 25 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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दिल्ली के दक्षिणी इलाके मैदानगढ़ी में रविवार (25 अक्टूबर) सुबह पुलिस और एक लाख रुपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस के मुताबिक, आरोपी फार्महाउस में डकैती डालने की तैयारी कर रहा था और इसके लिए इलाके की रेकी कर रहा था. पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान एक गोली सब-इंस्पेक्टर (SI) नरेंद्र कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी.

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. घायल बदमाश को इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान सावन उर्फ सुधन उर्फ हीरा उर्फ मूंछोड़ा फूफा उर्फ मूंछोड़ा चाचा के रूप में हुई है. उस पर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हत्या और डकैती के मामले में एक लाख रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस का दावा है कि आरोपी उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में हत्या, लूट और डकैती के कई मामलों में वांछित है.

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सुबह 6:25 बजे हुई मुठभेड़

दक्षिण जिला पुलिस के मुताबिक, मैदानगढ़ी थाना पुलिस को आरोपी की गतिविधियों को लेकर गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई. रविवार सुबह करीब 6:25 बजे आरोपी मोटरसाइकिल से बास गांव रोड की तरफ पहुंचा. पुलिस के मुखबिर ने उसकी पहचान की, जिसके बाद टीम ने उसे रोकने की कोशिश की.

पुलिस का कहना है कि आरोपी ने देसी कट्टे से गोली चला दी. इसके बाद SI नरेंद्र कुमार ने उसे चेतावनी देने के लिए तीन राउंड हवाई फायर किए. इसके बावजूद आरोपी नहीं रुका और उसने दूसरा देसी कट्टा निकालकर दोबारा फायरिंग कर दी. इसी दौरान एक गोली SI नरेंद्र कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी. जैकेट की वजह से वह सुरक्षित रहे.

जवाबी फायरिंग में पैर में लगी गोली

पुलिस के मुताबिक, टीम पर फायरिंग और तत्काल खतरे को देखते हुए कांस्टेबल वसीम अकरम ने जवाबी गोली चलाई. इसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में लिया और अस्पताल पहुंचाया. घायल आरोपी को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज थाने में दर्ज साल 2014 के हत्या और डकैती के मामले में वांछित था. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत केस दर्ज है. वाराणसी जोन के एडीजी की ओर से उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

इसके अलावा, आरोपी का नाम मथुरा के राया थाने में साल 2016 में दर्ज लूट और हत्या के मामले में भी सामने आया है. पंजाब के मानसा जिले के सिटी-2 थाने में साल 2024 में दर्ज हत्या और लूट के मामले में भी उसे वांछित बताया जा रहा है.

फार्महाउस की रेकी करने का पुलिस का दावा

पुलिस का कहना है कि आरोपी कथित तौर पर फार्महाउस को निशाना बनाने के लिए पहले इलाके की रेकी करता था और फिर डकैती की योजना बनाता था. मैदानगढ़ी इलाके में भी वह इसी मकसद से घूम रहा था. पुलिस अब उससे पूछताछ कर उसके साथियों, आपराधिक नेटवर्क और दिल्ली में किसी संभावित वारदात की योजना के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में डकैती की संभावित वारदात को टाल दिया गया. हालांकि, आरोपी पर दर्ज अलग-अलग मामलों और उनमें उसकी भूमिका से जुड़े आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी.

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Published at : 25 Oct 2026 02:30 PM (IST)
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