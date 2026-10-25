फारूक अब्दुल्ला के बयान पर गुलाम नबी आजाद का पलटवार, बोले- पाकिस्तान भारत का दुश्मन

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला द्वारा जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर दिए गए बयान का मामला पूरी तरह तूल पकड़ चुका है. अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने ऐतराज जताते हुए कहा कि कश्मीर में जो आज विकास की स्थिति है वह केंद्र सरकार की कोशिशों का नतीजा है.

गुलाम नबी आजाद ने कहा, "मैं फारूक साहब का सम्मान करता हूं, लेकिन उनका यह बयान पूरी तरह से गलत है. अगर भारत और जम्मू-कश्मीर के लोगों का कोई दुश्मन है, तो वह पाकिस्तान है. आज PoK में क्या हालात हैं? वहाँ कितने लोग मारे गए हैं? वे वापस आना चाहते हैं और भारत के हिस्से के रूप में रहना चाहते हैं. 1947 के बाद से जम्मू-कश्मीर में जो भी विकास हुआ है, वह केंद्र सरकार की कोशिशों का नतीजा है."

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उन्होंने आगे कहा, "जब मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, तो मेरा मतलब किसी एक खास प्रशासन से नहीं है. चाहे वह नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल रहा हो, हमारे देश की सरकारों ने हमेशा जम्मू-कश्मीर के लोगों और इस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है."

क्या कहा था फारूक अब्दुल्ला ?

दरअसल नेशनल कांफ्रेसं अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शनिवार को बारामूला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान दुनिया भर में यह मुद्दा उठाता है कि कश्मीर पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. इसी रुख के कारण दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर जाता है और दिल्ली पर दबाव बनता है. उनके मुताबिक पाकिस्तान की वजह से भारत सरकार कश्मीर के लिए कदम उठाती है. इसी को लेकर अब उनकी आलोचना हो रही है.

राजनीतिक और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी जताया ऐतराज

इससे पहले बरेली में मौलाना शाहबुद्दीन ने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया और कहा कि भारत सरकार लगातार वहां के लोगों के लिए काम कर रही है. इसी तरह लखनऊ में मौलाना रशीद फिरंगी महली ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान की निंदा की. उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को स्पष्टीकरण देना चाहिए अपने बयान पर.

उधर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने फारूक अब्दुल्ला पर ही पलटवार कर दिया. उन्होंने कहा कि इन लोगों ने कश्मीर को दोयम दर्जे का बना रखा था आज मोदी सरकार में कश्मीर और वहां के नागरिक देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ रहे हैं.

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