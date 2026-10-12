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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में आज भी रूट डायवर्जन लागू, 22 रास्तों के लिए एडवाइजरी, जरूर पढ़ लें

दिल्ली में आज भी रूट डायवर्जन लागू, 22 रास्तों के लिए एडवाइजरी, जरूर पढ़ लें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आज सोमवार के लिए ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी की है क्योंकि कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च करने वाली है. यात्रियों को सलाह दी है कि वो जरूरी होने पर ही यात्रा करें.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 12 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट तक विरोध मार्च के आह्वान को देखते हुए  दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार (12 अक्टूबर) के लिए भी कई इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसमें ट्रैफिक में होने वाली रूकावटों और डायवर्जन की चेतावनी दी गई गई है. एडवाइजरी के अनुसार, कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए 12 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है.

इससे नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के कई बड़े चौराहों, फ्लाईओवर और सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. इसके साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें और आवश्यक होने पर ही यात्रा करें. 

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किन रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन?

एडवाइजी के मुताबिक, सोमवार को कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली पुलिस ने कुल 22 प्रमुख चौराहों, रास्तों और जंक्शनों को चिन्हित किया है, जहां आज ट्रैफिक पर रोक और डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें. 

वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वो प्रभावित इलाकों में गैर-जरूरी यात्रा से बचें, डायवर्जन के साइन और ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. साथ ही सुचारु रूप से ट्रैफिक चलने में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें. एडवाइजरी के मुताबिक नीचे दिए गए प्रमुख चौराहों और रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है:

  • पंचकुइयां गोल चक्कर
  • मंडी हाउस गोल चक्कर
  • डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (W-पॉइंट)
  •  राम चरण अग्रवाल चौक (A-पॉइंट)
  • मिंटो रोड / दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
  • गुरु नानक चौक
  • चेम्सफोर्ड रोड - आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस T-पॉइंट
  •  भैरों रोड - MGM (रिंग रोड) T-पॉइंट
  •  लोधी रोड फ्लाईओवर
  •  नीला गुंबद गोल चक्कर
  • सरदार पटेल मार्ग - पंचशील मार्ग क्रॉसिंग
  • भीकाजी कामा प्लेस के नीचे
  •  मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे
  • रिंग रोड - सैन मार्टिन मार्ग T-पॉइंट
  •  अशोक रोड - जंतर मंतर रोड गोल चक्कर
  •  रेल भवन गोल चक्कर
  • जय सिंह रोड - संसद मार्ग क्रॉसिंग
  • आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस - बाराखंबा रोड T-पॉइंट
  • पटेल चौक गोल चक्कर
  •  जय सिंह रोड - अशोक रोड T-पॉइंट
  • आरएमएल हॉस्पिटल गोल चक्कर
  • आउटर सर्कल, कनॉट प्लेस - संसद मार्ग T-पॉइंट

आम जनता के लिए सलाह

एडवाइजरी में लोगों को सलाह दी गई है कि यदि कोई नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली से होते हुए रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (ISBTs) या हवाई अड्डे (एयरपोर्ट) की यात्रा करने वाला है तो वो घर से पर्याप्त अतिरिक्त समय लेकर ही निकलें. साथ ही यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वो गैर-जरूरी यात्रा से बचें. इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि रियल-टाइम अपडेट और मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक प्लेटफॉर्म को चेक करते रहें. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 और व्हाट्सएप नंबर 8750871493 भी जारी किया गया है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 12 Oct 2026 06:54 AM (IST)
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