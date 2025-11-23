हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली सरकार इन लोगों को देगी पक्का घर, सावदा घेवरा के 2,416 फ्लैट जल्द होंगे आवंटित

दिल्ली सरकार इन लोगों को देगी पक्का घर, सावदा घेवरा के 2,416 फ्लैट जल्द होंगे आवंटित

Delhi News: दिल्ली सरकार ने सावदा घेवरा के 2416 फ्लैटों की मरम्मत पूरी कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास देने की तैयारी कर ली है. डुसिब बैठक में फ्लैटों की सुविधाएं दुरुस्त करने की मंजूरी दी गई.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 23 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने राजधानी के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. सावदा घेवरा इलाके में बने 2,416 फ्लैटों की मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है और सरकार ने साफ कर दिया है कि इन्हें बहुत जल्द लोगों को सौंप दिया जाएगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) की हुई 34वीं बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया.

इस बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आश्वस्त किया कि ऐसी योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी. इस बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद समेत बोर्ड के सभी सदस्य और अधिकारी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि झुग्गियों में रहने वाले हर परिवार को सुरक्षित, साफ-सुथरा और सम्मानजनक घर देना सरकार का लक्ष्य है. बैठक में सबसे बड़ा फैसला सावदा घेवरा क्षेत्र के 2,416 फ्लैटों की मरम्मत से जुड़ा रहा.

फ्लैटों की मरम्मत 15 जनवरी तक पूरी करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि हर हाल में 15 जनवरी तक मरम्मत पूरी कर ली जाए. उन्होंने कहा कि फ्लैट तभी आवंटित किए जाएंगे जब पानी, बिजली, सीवेज, स्वच्छता समेत सभी बुनियादी सुविधाएं 100 फीसदी ठीक हों. सरकार चाहती है कि लोगों को घर तो मिले, लेकिन बिना किसी परेशानी और सुविधा की कमी के.

इस बैठक में यह भी तय हुआ कि डुसिब की सभी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया जाएगा. इसमें सब्जी बाजार और दैनिक जरूरतों की दुकानें, कम्युनिटी हॉल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कचरा प्रबंधन व्यवस्था, सड़कें, पार्क, बिजली, पानी और सीवर लाइन जैसी सुविधाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर कॉलोनी को एक मॉडल कॉलोनी की तरह विकसित करना चाहती है, जहां लोगों को किसी भी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान न होना पड़े.

124 जगहों पर खुलेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर

बैठक में एक और अहम फैसला लेते हुए डुसिब बोर्ड ने 124 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की मंजूरी दी. इससे झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से और नजदीक उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा हर नागरिक का अधिकार है, और सरकार इसे सुनिश्चित करेगी.

सुल्तानपुरी, द्वारका और भलस्वा के फ्लैट भी होंगे दुरुस्त

सावदा घेवरा के अलावा सुल्तानपुरी, द्वारका और भलस्वा स्थित फ्लैटों की मरम्मत और नवीनीकरण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई. निर्देश दिए गए हैं कि इन इलाकों में भी तेजी से काम पूरा कर फ्लैटों का आवंटन शुरू किया जाए. सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार जल्द से जल्द सुरक्षित आवास में शिफ्ट हो सकें.

Published at : 23 Nov 2025 09:20 AM (IST)
Tags :
Delhi Government DELHI NEWS REKHA GUPTA
