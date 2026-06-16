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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: वैकेशन में कम हुईं इलेक्ट्रिक डबल-डेकर टूरिस्ट बस के टिकट की कीमत, इतने हजार यात्रियों ने किया सफर

दिल्ली: वैकेशन में कम हुईं इलेक्ट्रिक डबल-डेकर टूरिस्ट बस के टिकट की कीमत, इतने हजार यात्रियों ने किया सफर

Delhi News In Hindi: दिल्ली की इलेक्ट्रिक डबल-डेकर पर्यटक बस ने लॉन्च के बाद 1,540 यात्रियों को सेवा दी है. गर्मी में टिकट कीमतें घटा दी गई हैं. फिलहाल ये बस दो रूट्स पर चल रही हैं.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 06:45 PM (IST)
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दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक डबल-डेकर पर्यटक बस को मिल रही अच्छी प्रतिक्रिया के बीच पर्यटन विभाग ने गर्मी के मौसम में टिकट की कीमतें कम कर दी हैं. लॉन्च के बाद से अब तक यह बस 1,540 से अधिक यात्रियों को राजधानी के प्रमुख स्थलों की सैर करा चुकी है. 

अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वयस्कों का टिकट 500 रुपये से घटाकर 300 रुपये और बच्चों का टिकट 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये कर दिया गया है. विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस ऑफर का जवाब काफी उत्साहजनक रहा है, खासकर वीकेंड पर सवारियां बढ़ी हैं.

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तीन महीनों में लगातार बढ़ी सवारियां

28 फरवरी को शुरू हुई सेवा के पहले महीने में करीब 800 यात्री आए. तीन महीनों में यह संख्या 1,200 को पार कर गई. आंकड़ों के अनुसार फरवरी में 12, मार्च में 432, अप्रैल में 372, मई में 424 और 12 जून तक 300 यात्रियों ने बस की सवारी की.

बस के दो मार्ग, खास आकर्षण चेंज ऑफ गार्ड

विभाग वर्तमान में दो मार्गों पर सेवा चला रहा है. वीकेंड टूर विजय चौक से शुरू होकर सेंट्रल विस्टा के प्रमुख स्थलों को कवर करते हैं. दूसरे रूट पर दिल्ली हाट, आईएनए से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड समारोह शामिल है, जो पर्यटकों का सबसे पसंदीदा आकर्षण है. बस में 63 सीटें हैं और ट्रेनेड टूर एस्कॉर्ट यात्रियों को स्थलों के बारे में जानकारी देता है.

यह सेवा राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नया संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय और दिल्ली हाट जैसे प्रमुख स्थानों को कवर करती है. वातानुकूलित डबल-डेकर बस लगभग चार दशकों बाद दिल्ली की सड़कों पर डबल-डेकर बसों की वापसी है. अधिकारियों ने बताया कि यह फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट है. जनता की प्रतिक्रिया अच्छी रही तो भविष्य में और मार्ग शुरू किए जा सकते हैं.

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Published at : 16 Jun 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Electric Double Decker Bus
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