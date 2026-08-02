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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक्शन, दो दिन में 40 SHO का तबादला

दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक्शन, दो दिन में 40 SHO का तबादला

Delhi News: दिल्ली पुलिस में नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के बाद दो दिनों में 40 थाना प्रभारियों (SHO) का तबादला कर दिया गया है. इस बड़े फैसले विभाग में हड़कंप है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 02 Aug 2026 02:49 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस में नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के कार्यभार संभालने के महज दो सप्ताह के भीतर बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है. लगातार दो दिनों में 40 थाना प्रभारियों (SHO) का तबादला कर दिया गया है. इतने कम समय में बड़े पैमाने पर हुए इस फेरबदल ने पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी है और इसके पीछे की वजह को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

दो दिनों में 40 थाना प्रभारियों के तबादले का आदेश

दिल्ली पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के तहत बृहस्पतिवार को 30 और शुक्रवार को 10 एसएचओ का तबादला किया गया. सभी स्थानांतरित इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार संभालने और संबंधित जिले या यूनिट के पुलिस उपायुक्त (DCP) को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

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कम समय में इतना बड़ा बदलाव बना चर्चा का विषय

पुलिस विभाग के जानकारों के अनुसार किसी नए पुलिस आयुक्त के कार्यभार संभालने के कुछ ही दिनों के भीतर इतने बड़े स्तर पर थाना प्रभारियों का स्थानांतरण बेहद असामान्य माना जा रहा है. यही वजह है कि इस फैसले ने विभाग के भीतर और बाहर दोनों जगह लोगों का ध्यान खींचा है.

हाल में नियुक्त कई एसएचओ भी सूची में शामिल

जानकारी के अनुसार पूर्व पुलिस आयुक्त के कार्यकाल में इस वर्ष की शुरुआत के बाद विभिन्न थानों में नियुक्त किए गए कई एसएचओ भी इस तबादला सूची में शामिल हैं. सामान्य तौर पर थाना प्रभारियों के प्रदर्शन और दो साल के कार्यकाल का मूल्यांकन करने के बाद ही उनका स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन इस बार कई अधिकारियों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं.

आधिकारिक वजह स्पष्ट नहीं, बढ़ीं अटकलें

अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे कोई आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया गया है. यही वजह है कि पुलिस महकमे में इस निर्णय को लेकर अलग-अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. कई अधिकारी इसे नई कार्यशैली की शुरुआत मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया से अलग कदम बता रहे हैं.

कई अहम थानों के एसएचओ नॉन-फील्ड यूनिट में भेजे गए

तबादले के दौरान महरौली, फतेहपुर बेरी, मयूर विहार, गोविंदपुरी और सीआर पार्क जैसे महत्वपूर्ण थानों में तैनात कुछ एसएचओ को सुरक्षा और पीसीआर जैसी नॉन-फील्ड यूनिट्स में भेजा गया है. इन नियुक्तियों ने भी विभाग के भीतर चर्चा को और तेज कर दिया है.

फैसले पर बस्कटी राय

पुलिस मुख्यालय में इस बड़े फेरबदल को लेकर अधिकारियों की राय एक जैसी नहीं है. कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि नए पुलिस आयुक्त व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं. वहीं, कुछ अधिकारियों का कहना है कि कम अंतराल में बार-बार होने वाले तबादले थानों के नियमित कामकाज और प्रशासनिक निरंतरता पर असर डाल सकते हैं.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 02 Aug 2026 02:49 PM (IST)
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