दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने LBS अस्पताल का किया दौरा, परखी स्वास्थ्य सेवाएं

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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi: CM रेखा गुप्ता ने LBS अस्पताल का किया दौरा, परखी स्वास्थ्य सेवाएं

Delhi: CM रेखा गुप्ता ने LBS अस्पताल का किया दौरा, परखी स्वास्थ्य सेवाएं

Rekha Gupta News: CM रेखा गुप्ता ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा कर मरीजों से बातचीत की, स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 03:07 PM (IST)
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दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार (2 अगस्त) को मयूर विहार फेज-2 स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं, सुझाव और अनुभव जाने. मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से सीधा संवाद ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत नींव है.

अस्पताल के दौरे के दौरान रेखा गुप्ता अलग-अलग वार्डों में पहुंचीं और मरीजों से इलाज, दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों के व्यवहार और अस्पताल की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली. उन्होंने परिजनों से भी बातचीत कर उनकी अपेक्षाएं सुनीं और भरोसा दिलाया कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है.

साफ-सफाई और सुविधाओं का लिया जायजा

मुख्यमंत्री ने अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और चिकित्सा सेवाओं का भी निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी किसी तरह की कमी दिखाई दे, उसे बिना देरी के दूर किया जाए. उन्होंने कहा कि मरीजों को इलाज के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और अस्पताल की सभी जरूरी सेवाएं समय पर उपलब्ध रहनी चाहिए.

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'हर मरीज का विश्वास सबसे जरूरी'

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार के लिए हर मरीज का विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. सरकार की प्राथमिकता है कि राजधानी के हर नागरिक को समय पर सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें.

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अस्पतालों में नियमित निगरानी बनाए रखी जाए और मरीजों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उनका लाभ सीधे लोगों तक पहुंचे. इसी उद्देश्य से अस्पतालों का नियमित निरीक्षण और जनता से सीधा संवाद जारी रखा जाएगा.

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Published at : 02 Aug 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
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