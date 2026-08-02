#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?

ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?

Commonwealth Games vs Olympics: इस वक्त स्कॉटलैंड में कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में क्या फर्क है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 02 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉमनवेल्थ गेम्स केवल राष्ट्रमंडल देशों के लिए होते हैं।
  • ओलंपिक में 206 देश; कॉमनवेल्थ में 74 टीमें भाग लेती हैं।
  • ओलंपिक में अलग पैरालंपिक, जबकि कॉमनवेल्थ में एक साथ।
  • कॉमनवेल्थ में क्रिकेट जैसे राष्ट्रमंडल-लोकप्रिय खेल शामिल हैं।

Commonwealth Games vs Olympics: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 16 मेडल जीते. इनमें 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज हैं. हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में से हैं लेकिन इनमें भाग लेने वाले देशों, योग्यता, खेल और कुल ढांचे के मामले में काफी ज्यादा अंतर है. आइए जानते हैं इन दो ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स में क्या अंतर है.

कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक अलग-अलग सिद्धांतों पर आधारित 

दोनों इवेंट्स के बीच सबसे बड़ा अंतर इस बात में है कि इनमें कौन भाग ले सकता है. ओलंपिक गेम्स एक ग्लोबल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है जिसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वतंत्र देश भाग ले सकते हैं. दुनिया के लगभग हर कोने से एथलीट एक ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मुकाबला करते हैं. 

वहीं दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के सदस्यों तक ही सीमित हैं. इनमें से ज्यादातर देश पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे और कॉमनवेल्थ के जरिए ऐतिहासिक और राजनीतिक संबंध बनाए हुए हैं.


ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?

कितने देश भाग लेते हैं? 

भाग लेने वाले देशों की संख्या में भी काफी ज्यादा अंतर है. ओलंपिक गेम्स में लगभग 206 नेशनल ओलंपिक कमेटियां शामिल होती हैं जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में से एक बन जाता है. कॉमनवेल्थ गेम्स में 74 टीमें शामिल होती हैं. हालांकि कॉमनवेल्थ में 56 सदस्य देश हैं लेकिन कई ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, क्राउन डिपेंडेंसी और छोटे द्वीपों को अलग से मुकाबला करने की अनुमति है. इससे भाग लेने वाली टीमों की कुल संख्या बढ़ जाती है. 

जैसे यूनाइटेड किंगडम ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन के तौर पर मुकाबला करता है वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थन आयरलैंड अलग-अलग टीमों के तौर पर भाग लेते हैं. बरमूडा, जर्सी, ग्वेर्नसे, केमैन आइलैंड्स और फॉकलैंड आइलैंड्स जैसे क्षेत्र भी अपनी स्वतंत्र टीम भेजते हैं.

पैरा स्पोर्ट्स के लिए अलग नजरिया 

दिव्यांग एथलीट के लिए कॉम्पिटीशन आयोजित करने का तरीका दोनों इवेंट्स में काफी अलग-अलग है. ओलंपिक और पैरालंपिक अलग-अलग इवेंट्स के तौर पर आयोजित किए जाते हैं. ओलंपिक खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद उसी होस्ट शहर में पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं.  लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स एक इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाते हैं. इसमें पैरा एथलीट और सामान्य एथलीट एक ही इवेंट के दौरान मुकाबला करते हैं. वे एक ही एथलीट विलेज में रहते हैं और पैरा एथलीटों द्वारा जीते गए मेडल सीधे देश की कुल मेडल टैली में जोड़े जाते हैं.

यह भी पढ़ेंः अदार पूनावाला पारसी तो शहजाद पूनावाला मुसलमान कैसे? दोनों का धर्म अलग क्यों?

खेल और इवेंट का दायरा

एथलीटों, खेलों और अवधि के मामलों में ओलंपिक काफी बड़े होते हैं. ओलंपिक खेल आमतौर पर 16 से 17 दिनों तक चलते हैं, जिनमें 10,500 से ज्यादा एथलीट 30 से ज्यादा खेलों और सैकड़ों मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं. एथलेटिक्स, तैराकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिमनास्टिक और साइकलिंग जैसे खेल दुनिया भर का ध्यान खींचते हैं. वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं और आमतौर पर 10 से 11 दिनों तक ही चलते हैं. खेल और एथलीटों की संख्या मेजबान शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर निर्भर करती है. 


ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?

कुछ खेल सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स में ही क्यों होते हैं? 

कॉमनवेल्थ गेम्स की एक खास बात यह है कि इसमें उन खेलों पर ध्यान दिया जाता है जो पारंपरिक रूप से कॉमनवेल्थ देशों में मशहूर हैं. क्रिकेट, नेटबॉल, लॉन बॉल्स और स्क्वैश जैसे खेलों को नियमित रूप से शामिल किया जाता है. इनमें से कई खेल या तो ओलंपिक में शामिल नहीं होते या फिर सीमित फॉर्मेट में ही खेले जाते हैं.

कौन सा इवेंट बड़ा है? 

वैश्विक भागीदारी, टेलीविजन दर्शकों, खेल की संख्या, एथलीट और कुल पैमाने के लिहाज से ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट बना हुआ है. कॉमनवेल्थ गेम्स छोटे होते हैं लेकिन कॉमनवेल्थ देशों के लिए इनका काफी बड़ा महत्व है. ये एथलीट को एक और प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच देते हैं और साथ ही उन खेलों को ज्यादा अहमियत देते हैं जिन्हें ओलंपिक में शायद काफी कम ध्यान मिलता हो.

यह भी पढ़ेंः प्लास्टिक करेंसी के बाद कागज के नोटों का क्या करेगा RBI, कैसे होंगे नष्ट?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 02 Aug 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Commonwealth Games Vs Olympics Commonwealth Countries Olympic Countries
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
ओलंपिक से कितने अलग कॉमनवेल्थ गेम्स, कितने देश लेते हैं भाग?
जनरल नॉलेज
अदार पूनावाला पारसी तो शहजाद पूनावाला मुसलमान कैसे? दोनों का धर्म अलग क्यों?
अदार पूनावाला पारसी तो शहजाद पूनावाला मुसलमान कैसे? दोनों का धर्म अलग क्यों?
जनरल नॉलेज
शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?
शहजाद पूनावाला की कितनी है नेटवर्थ, कहां-कहां से होती है कमाई?
जनरल नॉलेज
Delhi Laxmi Yojana 2026: दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?
दिल्ली में लक्ष्मी योजना शुरू, जानें कहां मिलता है सबसे ज्यादा पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
CJP प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दहलाने की साजिश! जैश आतंकी की गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
विजय वर्मा का कास्टिंग काउच पर खुलासा, बोले- वो मुझे गलत तरीके से छूने लगा था
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
तेलंगाना में पति ने पत्नी के हाथ-पैर बांधकर की हत्या, पुलिस का बड़ा खुलासा
नौकरी
PMO Eligibility: PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
PMO में नौकरी कैसे मिलती है, यहां कितनी मिलती है सैलरी?
हेल्थ
Text Neck Syndrome : मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
मोबाइल की लत बना रही है गर्दन को बूढ़ा, जानें कैसे?
ENT LIVE
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
The Traitors 2 के 21 कंटेस्टेंट्स कंफर्म, Munawar Faruqui से Shweta Tiwari तक कई बड़े नाम
ABP NEWS
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
Viral Video: सड़क किनारे बैठी गाय पर चढ़ी गाड़ी
ABP NEWS
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
Viral Video: स्कूटी के अंदर छिपा बैठा था सांप, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video: साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कों पर भरा पानी!
Viral Video: साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कों पर भरा पानी!
ABP NEWS
Viral Video: चलती लोकल ट्रेन के नीचे कूदा युवक, GRP ने ऐसे बचाई जान!
Viral Video: चलती लोकल ट्रेन के नीचे कूदा युवक, GRP ने ऐसे बचाई जान!
Embed widget