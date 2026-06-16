हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR‘ED पार्टी’ लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है: संजय सिंह

‘ED पार्टी’ लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है: संजय सिंह

Delhi News In Hindi: AAP सांसद संजय सिंह ने ED को ‘ED पार्टी’ बताते हुए आरोप लगाया कि यह एजेंसी BJP के इशारे पर विपक्ष को परेशान कर रही है. संजीव अरोड़ा, अशोक मित्तल और दीपक सिंघला को मामला उठाया.

Reported By : पीटीआई- भाषा |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 16 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 16 जून मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ED को ‘ED पार्टी’ करार देते हुए आरोप लगाया कि यह एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर राजनीतिक दलों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है.

संजय सिंह ने कहा, “जैसा कि हम बार-बार कहते रहे हैं, इस देश में एक ‘ED पार्टी’ है, जिसकी पूरी जिंदगी ED पर टिकी है. यही ED पार्टी ED के जरिए पूरे देश में लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है.” उन्होंने आरोप लगाया कि इसी एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हें जेल भेजा. अब जब कुछ नहीं मिल रहा तो AAP नेताओं को कायरतापूर्ण तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.

लखनऊ विधानसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कमरे में लगी आग, कुछ देर में पाया गया काबू

दीपक सिंघला को निशाना बनाया जा रहा

संजय सिंह ने कहा कि गोवा में AAP के को-इन-चार्ज दीपक सिंघला को बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है. 2014 में उनके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज केस की जांच पूरी हो चुकी थी, चार्जशीट दाखिल हो गई और ट्रायल भी लगभग पूरा हो चुका है. इसके बावजूद उन पर लगातार रेड और गिरफ्तारियां हो रही हैं.

ED राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार

सिंह ने अशोक मित्तल के यहां ED की रेड का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें ले जाने से पहले परिसर को तोड़ दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि ED पार्टी और उसके प्रमुख बिना किसी ठोस वजह के AAP नेताओं को परेशान कर रहे हैं. संजय सिंह ने कहा कि ED का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने और विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या ED केवल विपक्षी दलों के खिलाफ ही सक्रिय है?

चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच राम मंदिर पर बड़ी खबर! RTI के दायरे में आएंगे रामलला?

Published at : 16 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Aam Admi Party DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
‘ED पार्टी’ लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है: संजय सिंह
‘ED पार्टी’ लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहती है, एजेंसी BJP के इशारे पर काम कर रही है: संजय सिंह
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान
दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान
दिल्ली NCR
अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द हमारे देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और...'
अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द हमारे देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री होगा और...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, गर्मी से राहत, 16 जून को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली में बारिश के साथ चलीं तेज हवाएं, गर्मी से राहत, 16 जून को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
Advertisement

वीडियोज

US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
US Iran Peace Deal: ईरान पर भड़के Trump, दे डाली युद्ध की धमकी! | Hormuz | Khamenei | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
बिहार
Raushan Anand News: भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
भाई के अंतिम संस्कार में पहुंचे रौशन आनंद, रो उठा पूरा गांव, 'बोले- हमने तो…'
इंडिया
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
अब बिना डॉक्टर की पर्ची नहीं मिलेगा कफ सिरप, केंद्र सरकार ने बदले नियम
स्पोर्ट्स
रनों की दौड़ में बाबर आजम को पीछे छोड़ देंगी स्मृति मंधाना, कैसे,जानिए पूरा गणित
रनों की दौड़ में बाबर आजम को पीछे छोड़ देंगी स्मृति मंधाना, कैसे,जानिए पूरा गणित
बॉलीवुड
'इसमें वायलेंस थोड़ा ज्यादा है', दामाद रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर बोले प्रकाश पादुकोण
'इसमें वायलेंस थोड़ा ज्यादा है', दामाद रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' पर बोले प्रकाश पादुकोण
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
हेल्थ
Signs Of Hearing Loss: बहरा होने से पहले कानों में दिखते हैं ये कई शुरुआती लक्षण, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
बहरा होने से पहले कानों में दिखते हैं ये कई शुरुआती लक्षण, डॉक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगाएं टिंडे,खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन
किचन गार्डन में कैसे उगाएं टिंडे,खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन
ABP NEWS
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
ABP NEWS
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
ABP NEWS
ममता बनर्जी के घर जाते समय कल्याण बनर्जी ने क्या किया?
ममता बनर्जी के घर जाते समय कल्याण बनर्जी ने क्या किया?
ABP NEWS
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
उसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहर में फेंक दिया और खुद भी कूद गया; वह तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई।
ABP NEWS
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
जैसे ही कुणाल घोष ममता बनर्जी के घर से बाहर निकले, उनके सिर पर एक अंडा फेंका गया।
Embed widget