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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजीजा को फंसाने के लिए घर में छिपाईं देसी पिस्तौल, ऐसे खुला राज 

जीजा को फंसाने के लिए घर में छिपाईं देसी पिस्तौल, ऐसे खुला राज 

Delhi News: आरोपी ने अर्जुन नाम का इस्तेमाल कर पुलिस को सूचना दी कि अशरफ के घर में अवैध हथियार रखे हैं. सूचना पर पुलिस ने 16 जुलाई को छापा मारा और एक देसी पिस्टल बरामद की.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 02 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. एक युवक ने अपने ही जीजा को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के लिए उसके किराये के मकान में चोरी-छिपे तीन देसी पिस्टल छिपा दीं.  इतना ही नहीं उसने फर्जी नाम से पुलिस को फोन कर हथियार होने की सूचना भी दे दी. शुरुआती कार्रवाई में जीजा गिरफ्तार हो गया लेकिन पुलिस की गहन जांच में पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया. 

पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद वसीम अपनी बहन की शादी से नाराज था. उसकी बहन ने परिवार की मर्जी के खिलाफ मोहम्मद अशरफ से शादी की थी.  इसी रंजिश के चलते वसीम ने अशरफ को जेल भिजवाने की योजना बनाई और उसके घर में अलग-अलग समय पर तीन देसी पिस्टल छिपा दीं. 

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फर्जी नाम से पुलिस को दी सूचना

आरोपी ने अर्जुन नाम का इस्तेमाल कर पुलिस को सूचना दी कि अशरफ के घर में अवैध हथियार रखे हैं. सूचना पर पुलिस ने 16 जुलाई को छापा मारा और एक देसी पिस्टल बरामद होने पर अशरफ को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार कर लिया. उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यह पूरी कहानी एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है. 

एफआईआर की जांच के दौरान पुलिस ने वसीम को हिरासत में लेकर पूछताछ की.  पहले उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.  लेकिन लगातार पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.  उसने बताया कि उसने ही जीजा को फंसाने के लिए हथियार घर में छिपाए थे और पुलिस को झूठी सूचना दी थी. 

दो और देसी पिस्टल बरामद

आरोपी की निशानदेही पर पुलिस टीम दोबारा अशरफ के घर पहुंची. मकान मालिक और अशरफ की मौजूदगी में तलाशी ली गई, जहां से दो और देसी पिस्टल बरामद हुई.  इससे पहले एक पिस्टल पहले ही बरामद हो चुकी थी.  यानी कुल तीन देसी पिस्टल उसी घर से मिलीं, जिन्हें वसीम ने अलग-अलग समय पर वहां छिपाया था. 

आरोपी गिरफ्तार, नई एफआईआर दर्ज

ताजा बरामदगी के बाद वेलकम थाने में आरोपी मोहम्मद वसीम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने हथियार कहां से हासिल किए और इस साजिश में कोई अन्य व्यक्ति शामिल था या नहीं. 

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Published at : 02 Aug 2026 12:35 PM (IST)
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