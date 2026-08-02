नहीं, केंद्र सरकार द्वारा 'प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना' नाम की कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर 2500 रुपये देने का दावा फर्जी और भ्रामक है।
सभी बेरोजगारों को सरकार देगी 2500 रुपये? जान लें योजना का पूरा सच
Modi Government: सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी फर्जी योजना के झांसे में आकर कोई कदम न उठाएं और ऐसे किसी भी भ्रामक सूचना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को सूचित करें.
- सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना का दावा फर्जी।
- केंद्र सरकार ने फर्जी योजनाओं से सतर्क रहने की अपील की।
- व्यक्तिगत जानकारी अनजान प्लेटफॉर्म पर साझा करने से बचें।
केंद्र सरकार ने रविवार (2 अगस्त, 2026) को देश के नागरिकों को प्रधानमंत्री के नाम पर चलाई जा रही एक योजना के दावे को लेकर आगाह किया है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह योजना केंद्र सरकार के अंतर्गत चल रही है और इससे सभी बेरोजगारों को फायदा मिलेगा.
केंद्र सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा, फर्जी और भ्रामक बताया है. इसके साथ ही, नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह के किसी भी फर्जी योजना के झांसे में आकर कोई कदम न उठाएं और ऐसे किसी भी भ्रामक सूचना की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को सूचित करें.
मोदी सरकार ने वायरल पोस्ट को लेकर क्या कहा?
सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर दावा किया जा रहा है कि 'प्रधानमंत्री बेरोज़गारी भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को ₹2500 दिए जाएंगे। #PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 2, 2026
❌ यह दावा #फर्जी है।
✅ केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।
⚠️ कृपया सतर्क रहें। योजना के नाम पर किसी… pic.twitter.com/YPjksXMfG5
केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में रविवार (2 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया. पोस्ट में सरकार ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर दावा किया जा रहा है कि ‘प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना’ के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाएंगे. यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है.’
अनजान प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक, आधार या निजी जानकारी देने से बचें- सरकार
सरकार ने कहा, ‘कृपया सतर्क रहे. योजना के नाम पर किसी भी अनजान या असत्यापित प्लेटफॉर्म पर अपने बैंक विवरण, OTP, आधार संख्या या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचें. सरकारी योजनाओं की सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक बेवसाइट myscheme.gov.in पर विजिट करें. केंद्र सरकार से संबंधित किसी भई संदिग्ध तस्वीर, वीडियो अथवा संदेश को @PIBFactCheck पर भेंजे, वास्तवकि जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे.’ सोशल मीडिया पोस्ट में सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर- +91 8799711259 और ईमेल आईडी- factcheck@pib.gov.in भी शेयर किया है.
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Frequently Asked Questions
क्या 'प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना' नाम की कोई सरकारी योजना है?
केंद्र सरकार ने किस दावे को लेकर नागरिकों को आगाह किया है?
केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना' के तहत सभी बेरोजगारों को 2500 रुपये दिए जाने के दावे को लेकर आगाह किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह दावा पूरी तरह झूठा और फर्जी है।
फर्जी योजनाओं के झांसे में आने से बचने के लिए नागरिकों को क्या करना चाहिए?
नागरिकों को ऐसी फर्जी योजनाओं के झांसे में नहीं आना चाहिए। अनजान प्लेटफॉर्म पर बैंक विवरण, आधार या अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए।
सरकारी योजनाओं की प्रमाणिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है?
सरकारी योजनाओं की सही और प्रमाणिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट myscheme.gov.in पर विजिट करें। किसी भी संदिग्ध जानकारी के लिए @PIBFactCheck पर संपर्क किया जा सकता है।