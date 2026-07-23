पेपर लीक पर दिल्ली HC ने गठित की फास्ट ट्रैक कोर्ट, जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा स्पेशल जज नियुक्त

दिल्ली हाई कोर्ट ने पेपर लीक और कदाचार से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की. हाईकोर्ट ने जस्टिस अनु ग्रोवर बलिगा (Judge Anu Grover Baliga) को सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल (अनुचित साधनों के इस्तेमाल) से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट का विशेष न्यायाधीश (स्पेशल जज) नियुक्त किया है. ये कोर्ट राऊज एवेन्यू कोर्ट के कॉम्प्लेक्स से फंक्शन करेगी.

पीएम नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की थी. पीएम मोदी ने देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं के लिए यह संदेश ऐसे समय आया, जब तीन दिन पहले कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर ‘संसद चलो’ मार्च निकाला था.

पीएम मोदी ने कहा, ‘‘हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.’’ पीएम ने कहा कि उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.’’

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