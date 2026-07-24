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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRआधी रात जारी हुए PM मोदी के वीडियो पर संजय सिह बोले- 'अरे सर आ गए आप! आपका...'

आधी रात जारी हुए PM मोदी के वीडियो पर संजय सिह बोले- 'अरे सर आ गए आप! आपका...'

Narendra Modi Video Message: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात पेपर लीक को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस पर आप नेता संजय सिंह ने निशाना साध दिया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 24 Jul 2026 06:51 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार की देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है. इससे जुड़ा एक मसौदा शुक्रवार (24 जुलाई) को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में पेश किया जाएगा.

पीएम मोदी के इस वीडियो संदेश पर आप नेता संजय ने तंज कस दिया है. संजय सिंह ने तंज कसते हुए लिखा, "अरे सर आ गए आप, आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है, आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए महाराज अच्छा आपको 'मुसद्दा' भी मिल गया, मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा, कोई बात नही."

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नौटंकी आप न करें- संजय सिंह

आप नेता संजय सिंह ने कहा, "ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप न करें.कोर्ट के सामने आपकी CBI सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या कर लेगी? आज ही आपकी CBI ने कहा है कि पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नही है." उन्होंने आगे लिखा, "2024 पेपर लीक में तो आपकी CBI ने 90 दिन तक चार्ज शीट ही दाखिल नही की और सारे पेपर चोर छूट गए.

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में क्या कहा?

पीएम मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि मैं जानता हूं कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है. लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है इसलिए पेपर लीक की घटना से निपटने को लेकर अब तक पिछले ढाई महीने में अनेक कदम उठाए गए. गुनाहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि छात्रों का एक साल बर्बाद न हो.

उन्होंने आगे कहा कि तत्काल परीक्षा लेना जरूरी था. सरकार ने पूरी शक्ति का प्रयोग करके कम से कम समय में 22 लाख छात्रों की परीक्षा का प्रबंध किया. 5 से 6 दिन पहले, 19 को नतीजे भी आ गए. देश भर में पास हुए छात्रों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं. लेकिन हम संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं हैं इसलिए मैंने आज विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात अपने मसौदे दे दिए. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रवधान के साथ मसौदे पर शुक्रवार (24 जुलाई) को कैबिनेट में चर्चा होगी.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 24 Jul 2026 06:51 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Paper Leak NARENDRA MODI DELHI NEWS SANJAY SINGH
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