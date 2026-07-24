कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी सरकार और CJP की बात? प्रवक्ता का दावा- सामने रखेंगे ये चार मांगें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक पर वीडियो संदेश भी जारी किया है. इस दौरान सीजेपी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर की प्रतिक्रिया सामने आई है.

कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने कहा, "सरकार एक न्युटरल जगह पर हमसे मिलने के लिए राजी हो गई है. हम अपनी मांगें रखेंगे, जिन पर हम पहले दिन से ही अडिग हैं. हमारी चार मांगें हैं: पहली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. दूसरी मांग पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजा है. निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद्द की जानी चाहिए और चौथी मांग यह है कि 20 जुलाई को हुई पुलिस बर्बरता में शामिल पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन होना चाहिए."

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पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर क्या बोलीं प्रवक्ता?

वैष्णवी गौर ने पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने पर कहा, "हमारे पास बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं. इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है. हमने डिमांड चार्टर का भी जारी किया. जिसमें हमने कहा था कि सरकार नीट 2024 के बाद भी एक कानून लाई थी उसमें एक भी दोषसिद्ध नहीं हुआ और गुरुवार को ही उसमें शामिल लोगों को लेकर सीबीआई ने भी कह दिया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है. मुझे ऐसा नहीं लगता, असल बात यह है कि पेपर लीक होने के बाद आप किसी भी छोटे-मोटे आदमी को जो इसमें शामिल है उसे कितनी सजा दे रहे हो."

उन्होंने आगे कहा, "हमारा फोकस रोकथाम पर है जिसमें पेपर लीक करने वाले लोगों को रोकने की ज़रूरत है. दूसरा सरकार में जवाबदेही आनी चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि पेपर इसलिए लीक हो रहा है क्योंकि अयोग्य लोग मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं. विभाग को देख रहे हैं जिसे बदलने की जरूरत है.

हम जवाबदेही के लिए लड़ रहे हैं- वैष्णवी गौर

प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने आगे कहा, "हम जवाबदेही के लिए लड़ रहे हैं. जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आएगी. उनके कार्यकाल में कितनी बार पेपर लीक हुए हैं. वहीं दूसरी बात सिस्टम को दोबारा तैयार करना होगा. जिस पर पीएम मोदी को बात करनी चाहिए, सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने से कुछ नहीं होगा.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने क्या कहा?

मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने शुक्रवार (24 जुलाई) को न्युटरल वेन्यु पर वार्ता आयोजित करने के हमारे अनुरोध पर सहमति जताई है. इसके लिए कॉन्सटिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है.

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