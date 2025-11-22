हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली पुलिस ने 106 करोड़ की साइबर ठगी का किया भंडाफोड़, 59 लाख से ज्यादा की रकम बरामद

दिल्ली पुलिस ने 106 करोड़ की साइबर ठगी का किया भंडाफोड़, 59 लाख से ज्यादा की रकम बरामद

Cyber ​​Hawk Operation: दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन 'साइबर हॉक' में 106 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ. 45 आरोपी गिरफ्तार किए गए और लगभग 60 लाख रुपये समेत बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत बरामद हुए.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 22 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने देशभर में फैले एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान ‘ऑपरेशन साइबर हॉक’ में इंटर-स्टेट साइबर गैंग्स पर एक साथ कार्रवाई की गई. इस ऑपरेशन के दौरान सामने आया कि इन गैंगों ने 106 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है.

जानकारी के अनुसार, कुल 33 केस दर्ज, 539 एनसीआरपी शिकायतें लिंक हुईं और 45 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने छापेमारी के दौरान 59.58 लाख रुपये नकद, 126 एटीएम कार्ड, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए.

पुलिस ने पूरे जिले में एक साथ की छापेमारी

डीसीपी दराडे शरद भास्कर ने बताया कि साइबर टीमों ने विकासनगर, इंदरपुरी, पंजाबी बाग, तिलक नगर और साइबर थाना की संयुक्त कार्रवाई में विभिन्न मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया. पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, बैंक ट्रेल एनालिसिस और इनपुट-आधारित रेड्स की मदद से ATM क्लोनिंग, USDT कन्वर्ज़न, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड, फर्जी एक्सपोर्ट लाइसेंस, चेक विड्रॉल गैंग और TTE बनकर ठगी जैसे मामलों का खुलासा किया.

तिलक नगर में ATM फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़

12 नवंबर को मिली सूचना के आधार पर तिलक नगर पुलिस ने लगातार निगरानी की और तीन आरोपियों सिमरन संधू, संजय अरोड़ा उर्फ सनी और विक्की टंडन को रंगे हाथों पकड़ा है. इनके पास से 43 लाख रुपये नकद, 16 ATM कार्ड और एक स्कूटी बरामद हुई.

टेलीग्राम जॉब स्कैम में 50 करोड़ की ठगी का हुआ खुलासा

पुलिस ने एक ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया जिसमें टेलीग्राम चैनलों के जरिए फर्जी ‘कमीशन जॉब’ का लालच देकर लोगों से बैंक अकाउंट लिए जाते थे. इन्हीं खातों को ‘म्यूल अकाउंट’ बनाकर करोड़ों रुपये USDT में बदल दिए जाते थे. इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड शेखर शर्मा था, जिसे दिनेश, विजय, योगेश और मनीष के साथ गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से 16 बैंक अकाउंट, 7 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप और 50 करोड़ रुपये ठगी के सबूत बरामद हुए.

विकासपुरी और इंदरपुरी में ATM कार्ड म्यूल का खुलासा

विकासपुरी में ATM कार्ड म्यूल के रूप में काम करने वाला आरोपी कनक राज पकड़ा गया. इंदरपुरी में संदेह होने पर CCTV चेक किया गया और तीन आरोपी मुरुगेश, मोहम्मद आरिफ और लोगनाथन को गिरफ्तार किया गया. इनके पास से 70,000 रुपये और ATM कार्ड मिले है. इसके अलावा, यह गैंग सोशल मीडिया पर फर्जी ऑफर्स देकर लोगों को ठगता था. यहां से 4 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 15 ATM कार्ड बरामद हुए.

TTE बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार

स्टेशन के आसपास सक्रिय शिव राज महतो और श्याम यादव को पुलिस ने पकड़ा. ये दोनों TTE बनकर यात्रियों के पैसे और कार्ड लेकर ATM से निकासी करते थे. इनके पास से 46,000 रुपये और 31 ATM कार्ड मिले.

पुलिस खंगाल रही अब मनी ट्रेल

डीसीपी के मुताबिक अब पुलिस मनी ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है, जिससे बाकी पीड़ितों और पूरे नेटवर्क की पहचान की जा सके.

Published at : 22 Nov 2025 10:11 AM (IST)
Police Cyber ​​fraud CRIME Cyber Fraud DELHI NEWS
