हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 439 पहुंचा AQI, बच्चों-बुजुर्गों के लिए हेल्थ अलर्ट जारी

दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 439 पहुंचा AQI, बच्चों-बुजुर्गों के लिए हेल्थ अलर्ट जारी

Delhi AQI Update: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. राहत की बात यह है कि 27-28 नवम्बर के बाद हावा की गति में सुधार हो सकता है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Nov 2025 07:33 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली की हवा शनिवार को एक बार फिर जहरीली ही है. सुबह AQI 439 तक पहुंच चुका है, जोकि हैजडर्स श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की ये स्थिति बेहद खतरनाक है. अब यह सीवियर से भी ऊपर जा चुकी है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 294 और PM10 का 390 माइक्रोग्राम होना है.  

इसके साथ ही दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधितकम 25 डिग्री तक रहने का अनुमान है. बादल साफ रहेंगे और सुबह-शाम कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा.

AQI अगले कई दिनों तक सीवियर ही रहेगा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. राहत की बात यह है कि 27-28 नवम्बर के बाद हावा की गति में सुधार हो सकता है जो प्रदूषित हवा को धकेल सकती हैं.  इनकी सामान्य गति 10-15 किमी प्रति घंटा से अधिक हो सकती है. जोकि प्रदूषित कणों को धकेलने में सक्षम है. बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लिहाजा पूरी तरह राहत दिसम्बर के पहले सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है.

बच्चों-बुजुर्गों के लिए अलर्ट जारी

ग्रैप-3 के बाद भी राजधानी की हवा जहरीली बनी हुई है. लिहाजा एक्सपर्ट्स ने इस बच्चों-बूढों के साथ सांस रोगियों के लिए खतरनाक बताई है. लिहाजा ऐसे लोग घरों में रहें.

तापमान में गिरावट जारी

नवम्बर अंतिम सप्ताह तक आते-आते ठंड और बढ़ जाएगी. अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है. जबकि रात में और गिर सकता है. सुबह और शाम धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी. हवा की गति बेहद धीमी है, जिस कारण हवा प्रदूषित ही रहेगी.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप-3 समेत कई उपाय किए हैं, लेकिन AQI का लेवल अभी भी खतरे के निशान से लगातार ऊपर है. लिहाजा एडवाइजरी का पालन करें, जरुरी काम हो तभी बहर निकलें. जबकि बाहर जा रहे हैं तो मेट्रो,सार्वजनिक परिवहन या ई-वाहन का उपयोग करें.

और पढ़ें
Published at : 22 Nov 2025 07:25 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI NEWS WEATHER UPDATE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
Advertisement

वीडियोज

प्यार के ठुमके पर दुल्हन फरार !
Dubai Airshow plane crash: बहादुर पायलेट ने ऐसे बचाई लोगों की जान | Air show
Dubai Airshow plane crash: तेजस हादसे पर सवाल, आखिर चूक कहां हुई? | Tejas Crash
Delhi Shaurya Suicid* News: स्कूल में मानसिक रूप से प्रताड़ित छात्र ने दी जान | ST. Columbus
Sandeep Chaudhary: विपक्षियों पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है BJP? | Mahagathbandhan | NDA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
'एयर शो के वक्त...', तेजस के क्रैश होने को लेकर रिटायर्ड एयर चीफ ने दी बड़ी प्रतिक्रिया, जानें क्या बताई हादसे की वजह?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
CM योगी का आज प्रयागराज दौरा, माघ मेले की तैयारियों का निरीक्षण और संगम पर करेंगे गंगा पूजन
विश्व
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
'जिसके पास चीन के खिलौने जैसे हथियार...', तेजस क्रैश पर पाकिस्तानियों ने कसे तंज तो भड़क गई उद्धव की शिवसेना
बॉलीवुड
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक ओबेरॉय को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें दिलचस्प किस्सा
‘खत्म कर देंगे’, जब विवेक को गैंगस्टर्स से मिली थी जान से मारने की धमकी, जानें किस्सा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
एग्रीकल्चर
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
यूपी सरकार की बड़ी सौगात किसानों को 60% सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, जल्दी करें आवेदन
हेल्थ
Breast Cancer: सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
सिर्फ गांठ नहीं, ये 5 सिग्नल भी बताते हैं बेस्ट कैंसर का पता, गलती से भी न करें इग्नोर
ENT LIVE
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
IFFI गोवा 2025: मुकेश छाबड़ा, सुपर्ण वर्मा और अन्य ने सिनेमा के उत्सवी ग्लैमर में और अधिक फिल्मी रंग भरा
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
ENT LIVE
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | अपने आदर्श साथी के बारे में खुलकर बात की | बिग बॉस 19 और अन्य
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
Embed widget