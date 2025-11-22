दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 439 पहुंचा AQI, बच्चों-बुजुर्गों के लिए हेल्थ अलर्ट जारी

राजधानी दिल्ली की हवा शनिवार को एक बार फिर जहरीली ही है. सुबह AQI 439 तक पहुंच चुका है, जोकि हैजडर्स श्रेणी में है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा की ये स्थिति बेहद खतरनाक है. अब यह सीवियर से भी ऊपर जा चुकी है. इसकी बड़ी वजह हवा में PM2.5 का लेवल 294 और PM10 का 390 माइक्रोग्राम होना है.

इसके साथ ही दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधितकम 25 डिग्री तक रहने का अनुमान है. बादल साफ रहेंगे और सुबह-शाम कोहरे और धुंध का असर दिखाई देगा.

AQI अगले कई दिनों तक सीवियर ही रहेगा

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक अगले तीन से चार दिनों तक हवा की स्थिति सुधरने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. राहत की बात यह है कि 27-28 नवम्बर के बाद हावा की गति में सुधार हो सकता है जो प्रदूषित हवा को धकेल सकती हैं. इनकी सामान्य गति 10-15 किमी प्रति घंटा से अधिक हो सकती है. जोकि प्रदूषित कणों को धकेलने में सक्षम है. बारिश का कोई अनुमान नहीं है, लिहाजा पूरी तरह राहत दिसम्बर के पहले सप्ताह तक मिलने की उम्मीद है.

बच्चों-बुजुर्गों के लिए अलर्ट जारी

ग्रैप-3 के बाद भी राजधानी की हवा जहरीली बनी हुई है. लिहाजा एक्सपर्ट्स ने इस बच्चों-बूढों के साथ सांस रोगियों के लिए खतरनाक बताई है. लिहाजा ऐसे लोग घरों में रहें.

तापमान में गिरावट जारी

नवम्बर अंतिम सप्ताह तक आते-आते ठंड और बढ़ जाएगी. अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है. जबकि रात में और गिर सकता है. सुबह और शाम धुंध और कोहरा देखने को मिल सकता है, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रहेगी. हवा की गति बेहद धीमी है, जिस कारण हवा प्रदूषित ही रहेगी.

बता दें कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैप-3 समेत कई उपाय किए हैं, लेकिन AQI का लेवल अभी भी खतरे के निशान से लगातार ऊपर है. लिहाजा एडवाइजरी का पालन करें, जरुरी काम हो तभी बहर निकलें. जबकि बाहर जा रहे हैं तो मेट्रो,सार्वजनिक परिवहन या ई-वाहन का उपयोग करें.