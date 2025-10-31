CM रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर एकता का संदेश दिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्होंने देश की एकता के लिए निरंतर काम किया. गुप्ता अपने मंत्रियों मनजिंदर सिंह सिरसा और प्रवेश सिंह वर्मा के साथ सुबह आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' कार्यक्रम में शामिल हुईं.

भारत के लौह पुरुष’ को याद किया

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने देश की एकता के लिए निरंतर काम किया. आज सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली सरकार भी इस अवसर पर दो दिवसीय एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. मोदी सरकार 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती आ रही है. भारत के पहले गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में, पटेल को 550 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में विलय कराने का श्रेय दिया जाता है.

पीएम मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई

सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह के तहत भारत के एकीकरण में उनके योगदान को याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. गुजरात के केवड़िया में उनकी प्रतिमा के सामने एक भव्य परेड का आयोजन किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सलामी ली. मीडिया से बातचीत करते हुए, मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप सेमीफाइनल में जीत के लिए बधाई भी दी.

उन्होंने कहा, यह एक शानदार जीत थी. मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूं. भारत ने बृहस्पतिवार को नवी मुंबई में रिकॉर्ड जीत के साथ सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर तीसरी बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया.