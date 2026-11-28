दिल्ली के लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति को जोड़ने वाली एक खास कलाकृति तैयार की गई है. इस कलाकृति के जरिए दोनों देशों के पुराने इतिहास, परंपराओं और प्रकृति से जुड़े रिश्तों को दिखाया गया है. इसके लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत के दो कलाकारो ने एक साथ काम किया हैं. इस पहल को ऑस्ट्रेलियाई सरकार और आर्ट संस्था स्टार्ट (St+art) का सहयोग मिला है. इस कलाकृति का नाम 'बिफोर डिस्टेंस' (Before Distance) रखा गया है.

इसमें ऑस्ट्रेलिया की कलाकार और सामुदायिक नेता यारिटजी यंग और मुंबई के कलाकार पारग टंडेल अपनी कला के जरिए दो अलग-अलग समुदायों की कहानियां सामने लाये हैं. यारिटजी यंग ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट नेशंस समुदाय से आती हैं, जबकि पारग टंडेल मुंबई के कोली मछुआरा समुदाय से जुड़े हैं.

इस कलाकृति के नाम 'बिफोर डिस्टेंस' का संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया के पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास से भी है. करोड़ों साल पहले दोनों देश गोंडवाना नाम के विशाल भूभाग का हिस्सा थे. कलाकारों ने इस पुराने जुड़ाव को परिवार, समुदाय और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं के माध्यम से दिखाया है.

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भारत में ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी हाई कमिश्नर निक मैककैफ्री

ने कहा कि यह कलाकृति दोनों देशों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करेगी. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की पहचान में फर्स्ट नेशंस समुदाय की संस्कृति और कहानियों का अहम स्थान है.

भारत के कलाकार पराग टंडेल ने बताया कि उनकी आर्ट भारत के कॉस्ट से जुड़ी हुई है क्योंकि वह एक मछुआरे समुदाय से आते हैं तो उन्होंने यहां पर भारत की कोस्टलाइन और उसे समुद्र में के केकड़े और उसमें पाए जाने वाली चीजों को दर्शाया है. ऑस्ट्रेलियाई आर्टिस्ट यारिटजी यंग ने बताया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने पुराने इतिहास और अपने समुदाय से जुड़ी पुरानी संस्कृति को दर्शाया है.

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