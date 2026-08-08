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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में रफ्तार का कहर! नरेला में मर्सिडीज कार ने महिला को रौंदा

दिल्ली में रफ्तार का कहर! नरेला में मर्सिडीज कार ने महिला को रौंदा

Delhi-NCR News In Hindi: दिल्ली के नरेला में Mercedes और WagonR की टक्कर में 70 वर्षीय महिला उर्मिला की मौत हो गई. Mercedes चला रहे हरियाणा पुलिस SI के बेटे शुभम को हिरासत में लिया गया है.

Written By : एबीपी दिल्ली-एनसीआर डेस्क |  Updated at : 08 Aug 2026 02:04 PM (IST)
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राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार सुबह तेज रफ्तार Mercedes और WagonR की आमने-सामने टक्कर में एक 70 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद WagonR पीछे खड़ी लोडिंग थ्री-व्हीलर से जा टकराई, जिसकी चपेट में आकर सड़क किनारे मौजूद महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुलिस के मुताबिक हादसा नरेला थाना क्षेत्र के मामूरपुर स्थित हिमालय अपार्टमेंट के सामने सुबह करीब 8 बजे हुआ. मृतक महिला की पहचान उर्मिला पत्नी सत्यनारायण, निवासी मामूरपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला सुबह घूमने के लिए निकली थी, तभी वह तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ गई.

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Mercedes चला रहा था हरियाणा पुलिस SI का बेटा

शुरुआती जांच में सामने आया है कि हादसे के समय Mercedes कार शुभम नाम का युवक चला रहा था. पुलिस ने उसे मौके से ही हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि शुभम हरियाणा पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का बेटा है. हालांकि, पुलिस के अनुसार Mercedes शुभम की खुद की नहीं थी. यह गाड़ी उसके दोस्त की बताई जा रही है, जिसे उसने एक दिन पहले कहीं जाने के लिए मांगा था. हादसे के बाद वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

नशे की आशंका, मेडिकल जांच के बाद साफ होगी स्थिति

पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि Mercedes चालक शुभम नशे की हालत में हो सकता है. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इसकी पुष्टि मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी. पुलिस अधिकारी चालक की मेडिकल जांच करा रहे हैं और हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि Mercedes की रफ्तार कितनी थी और दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई.

टक्कर के बाद मचा हड़कंप, WagonR चालक घायल

पुलिस के मुताबिक Mercedes और WagonR की टक्कर के बाद WagonR पीछे खड़ी एक लोडिंग थ्री-व्हीलर से जा भिड़ी. इस दौरान वहां मौजूद उर्मिला इसकी चपेट में आ गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. WagonR चालक को मामूली चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया. हादसे के बाद मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि पुलिस के पहुंचने के बाद स्थिति सामान्य हो गई.

फेटल एक्सीडेंट केस दर्ज, जांच जारी

नरेला थाना पुलिस ने मामले में फेटल एक्सीडेंट केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 08 Aug 2026 02:04 PM (IST)
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