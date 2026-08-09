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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1

टेस्ट क्रिकेट में भारत के 3 सबसे सफल कप्तान, जानें कौन है नंबर-1

विराट 40 टेस्ट जीत के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान हैं. एमएस धोनी ने 27 और सौरव गांगुली ने 21 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 09 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करना आसान नहीं होता है. कप्तान को पांच दिन तक चलने वाले मैच में लगातार सही फैसले लेने पड़ते हैं. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे कप्तान रहे हैं, जिन्होंने टीम को बड़ी जीत दिलाई, लेकिन जब सबसे ज्यादा टेस्ट जीत की बात आती है, तो विराट कोहली सबसे आगे नजर आते हैं. विराट 40 टेस्ट जीत के साथ भारत के सबसे सफल कप्तान हैं. एमएस धोनी ने 27 और सौरव गांगुली ने 21 टेस्ट मैचों में जीत हासिल की है.

1. विराट कोहली - 40 टेस्ट जीत

विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं. उन्होंने 2014 से 2022 के बीच 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की. इस दौरान टीम इंडिया ने 40 मैच जीते. कोहली की कप्तानी में भारत ने घर के साथ-साथ विदेशों में भी कई बड़ी टेस्ट जीत हासिल कीं. उनकी कप्तानी में टीम ने टेस्ट क्रिकेट में काफी आक्रामक खेल दिखाया. 40 जीत के साथ कोहली भारतीय कप्तानों की लिस्ट में नंबर-1 पर हैं. कोहली सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कप्तानों में भी सबसे आगे हैं.

2. एमएस धोनी - 27 टेस्ट जीत

इस लिस्ट में एमएस धोनी दूसरे नंबर पर हैं. धोनी ने 60 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और टीम को 27 मैचों में जीत दिलाई. धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने कई अहम मैच जीते. मैदान पर मुश्किल समय में शांत रहने और सही फैसला लेने के लिए धोनी को काफी पसंद किया जाता था. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाई.

3. सौरव गांगुली - 21 टेस्ट जीत

सौरव गांगुली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने 49 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की और इनमें 21 मैच जीते. गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया. इनमें से कई खिलाड़ी आगे चलकर भारतीय टीम के बड़े नाम बने.

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कौन है नंबर-1?

अगर सिर्फ टेस्ट जीत के आंकड़ों को देखें तो विराट कोहली सबसे आगे हैं. उनके नाम 40 टेस्ट जीत हैं. एमएस धोनी 27 जीत के साथ दूसरे और सौरव गांगुली 21 जीत के साथ तीसरे नंबर पर हैं. इन तीनों कप्तानों ने अपने-अपने समय में भारतीय टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई. हालांकि, जीत के आंकड़े बताते हैं कि टेस्ट कप्तानी में विराट कोहली का रिकॉर्ड बाकी दोनों से काफी आगे है.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 09 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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