राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण 38 में से 24 निगरानी स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की. आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 के पार दर्ज किया गया जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में शाम चार बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 296 दर्ज किया गया, जो ‘खराब’ श्रेणी में आता है. सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, रात 10 बजे तक एक्यूआई और बिगड़कर 306 दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी और ‘रेड ज़ोन’ में आता है.

दिवाली के अगले दिन और खराब हो सकती है हवा

विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिवाली के अगले दिन मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता और भी अधिक खराब हो सकती है, जिसके ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाने की आशंका है. राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी स्टेशनों में से 24 में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि आनंद विहार में रात 10 बजे एक्यूआई 409 रहा, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. इससे पहले शाम तक 12 स्टेशनों ने वायु गुणवत्ता को ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया, जिनमें वजीरपुर (364), विवेक विहार (351), द्वारका (335) और आरके पुरम (323) शामिल थे.

वायु प्रदषण में परिवहन उत्सर्जन का भी रहा योगदान

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सिरी फोर्ट, दिलशाद गार्डन और जहांगीरपुरी जैसे अन्य क्षेत्रों में एक्यूआई 318 दर्ज किया गया. पंजाबी बाग में एक्यूआई 313, नेहरू नगर में 310, अशोक विहार में 305 और बवाना में 304 रहा. निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में रविवार को वायु प्रदूषण में परिवहन उत्सर्जन का योगदान 15.1 प्रतिशत था.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में अधिकतम तापमान मौसम के औसत से 0.9 डिग्री अधिक 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा. सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्ष आर्द्रता 71 प्रतिशत थी, जो शाम साढ़े पांच बजे बढ़कर 91 प्रतिशत हो गई.

IMD ने दिवाली पर धुंध छाए रहने का जताया अनुमान

आईएमडी ने सोमवार सुबह धुंध छाए रहने का अनुमान जताया है तथा अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. वायु गुणवत्ता सूचकांक शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है.