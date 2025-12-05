हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की ओर एक और कदम, सड़कों पर लगे खंभों से हो रही पानी की बौछार

दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने की ओर एक और कदम, सड़कों पर लगे खंभों से हो रही पानी की बौछार

Delhi AQI Today: दिल्ली में खतरनाक स्तर तक बढ़े प्रदूषण के बीच ITO–विकास मार्ग पर लगाए गए पानी छिड़काव कर रहे हैं. राजधानी और मुंबई दोनों में AQI बिगड़ने पर सरकारें त्वरित कार्रवाई में जुटी हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 05 Dec 2025 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है आलम यह है कि ITO–विकास मार्ग पर लगाए गए कम्पनयुक्त पानी छिड़काव पोल प्रदूषण कम करने के प्रयासों को तेज करने के संकेत दे रहे हैं. 

5 दिसंबर शुक्रवार सुबह आनंद विहार में AQI 347 और ITO पर 320 रिकॉर्ड किया गया, जिसने शहर को ‘वेरी पूअर’ श्रेणी में बनाए रखा. यह स्थिति गंभीर है क्योंकि धुंध की मोटी परत ने आसमान को ढक लिया है और संसद में भी इस मुद्दे को लेकर तीखा विरोध देखने को मिला.

संसद में कई सांसद कर रहे प्रदर्शन

राजधानी के विकास मार्ग पर स्थापित पानी छिड़काव पोल धूल और हवाई कणों को नीचे बैठाने में इस्तेमाल हो रहे हैं. CPCB की श्रेणी के अनुसार 301–400 AQI ‘वेरी पूअर’ और 401–500 ‘गंभीर’ मानी जाती है, ऐसे में मौजूदा प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है.

पीटीआई के अनुसार, संसद में कई सांसद मास्क पहनकर और ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते दिखे. इसी बीच, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को ‘युद्ध स्तर पर’ पर निपटाने का ऐलान किया और ITO के मिस्ट स्प्रे सिस्टम का निरीक्षण कर इसकी तकनीकी क्षमता का जायजा लिया. उनके साथ मंत्री अशोक सूद और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

नागरिकों से ऐप पर शिकायतें दर्ज करने की अपील

मुख्यमंत्री ने बताया कि NDMC क्षेत्रों में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम मिलने के बाद नौ प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर इसी तरह के सिस्टम लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिन्हें बाद में पूरे शहर में विस्तारित किया जाएगा. 300 से अधिक मिस्ट स्प्रे यूनिट्स हाई-ट्रैफिक स्थानों पर लगाई जाएंगी. नागरिकों से MCD-311 ऐप पर शिकायतें दर्ज करने की अपील की गई है, जिन्हें 72 घंटे में निपटाने की गारंटी दी गई है. 

वहीं, उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना और मुख्यमंत्री ने लोक निवास में बैठक कर अधिकारियों को धूल नियंत्रण, मलबा हटाने और रोजाना समीक्षा के निर्देश दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1–2 डिग्री की गिरावट और फिर तीन दिनों तक 3–4 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान है. आगामी दो दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेंगे, जबकि आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और 5 से 10 दिसंबर के बीच रात में धुंध तथा सुबह में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है.

मुंबई में भी बिगड़े हालात

उधर, मुंबई में बिगड़ते AQI ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर किया है. बोर्ड ने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने पर मुंबई महानगरीय क्षेत्र में 19 रेडी-मिक्स कंक्रीट प्लांट बंद कर दिए हैं, जहां निरीक्षण में अपर्याप्त धूल नियंत्रण, उत्सर्जन प्रबंधन और अनुमति संबंधित खामियां पाई गईं. देवनार और गोवंडी में चार RMC प्लांट तुरंत बंद किए गए, जबकि अन्य पर जुर्माना या बैंक गारंटी की शर्तें लगाई गईं. सायन और संजय गांधी नगर में अवैध मेटल भट्टियां भी बंद कराई गईं. 

दूसरी तरफ, IIT कानपुर के सहयोग से BMC ने ‘MANAS’ नामक AI-आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कम लागत वाले सेंसर की मदद से हाइपरलोकल AQI डेटा उपलब्ध कराता है और मौजूदा मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत बनाता है. मुंबई में हाल के दिनों में AQI 140 के पार रहा है, जिससे विपक्ष ने BMC और राज्य सरकार पर कार्रवाई में देरी का आरोप लगाया है.

और पढ़ें
Published at : 05 Dec 2025 11:30 AM (IST)
Tags :
AQI DELHI POLLUTION DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
इंडिया
Putin India Visit: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
Advertisement

वीडियोज

सुंदर बच्चियों की 'सीरियल किलर' LADY ! | Sansani | Crime News
India में दिख गया मोदी-पुतिन के 'दोस्ती का दम'...छा गई कार वाली 'केमेस्ट्री'
व्यापार से वॉर तक ये दोस्ती कितनी दमदार ?, देखिए सबसे सटीक विश्लेषण । Punit India Visit
Bharat ki Baat: भारत में दिखा 'दोस्ती का दम', पुतिन का जबरदस्त वेलकम! | Putin India Visit
पुतिन दौरे पर राहुल का 'डिप्लोमेसी बम'...दावे में कितना दम? । Sandeep Chaudhary । Putin India Visit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
दो प्लेन, एक राष्ट्रपति… दुनिया देखती रह गई, पुतिन की सीक्रेट फ्लाइट का भेद दिल्ली पहुंचकर खुला!
महाराष्ट्र
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है किससे नहीं यह...'
राहुल गांधी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात संभव नहीं? शिवसेना सांसद बोले- 'किससे मिलना है और...'
इंडिया
Putin India Visit: कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
कौन सी है वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, जिसमें पीएम मोदी संग बैठे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वायरल हुई कार की कीमत कितनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP AQI: नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
नोएडा-गाजियाबाद नहीं थम रहा जहरीली हवा का कहर, घुट रहा दम, आज भी हालत 'बेहद खराब'
स्पोर्ट्स
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
वनडे में सबसे ज्यादा अर्धशतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में कोहली किस नंबर पर, सचिन समेत ये अन्य टॉप 5 में शामिल
तमिल सिनेमा
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी हुआ कैंसिल, मेकर्स ने जारी किया बयान
नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2' की रिलीज टली, शो से कुछ घंटे पहले प्रीमियर भी कैंसिल
नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
CBSE में नॉन टीचिंग पदों के लिए निकली वैकेंसी, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ट्रेंडिंग
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
वाइपर के डंडे को बंदूक समझ बैठा शख्स, आते-आते बचा हार्ट अटैक, वीडियो देख पकड़ लेंगे माथा
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Embed widget