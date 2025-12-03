'ऑपरेशन मिलाप' की बड़ी कामयाबी, दिल्ली पुलिस ने नवंबर में 84 गुमशुदा लोगों को ढूंढ़ निकाला

दिल्ली में साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने बीते नवंबर महीने में ‘ऑपरेशन मिलाप’ के तहत बेहतरीन काम करते हुए 84 लापता लोगों को ढूंढ निकाला. इनमें 30 बच्चे और 54 वयस्क शामिल थे. दिल्ली पुलिस की तेज़ सर्च ऑपरेशन, सूझबूझ भरी जांच और बारीकी से जुटाए गए सुरागों की बदौलत कई परिवारों के चेहरे पर खोई मुस्कान फिर से लौट आई है.

डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच लगातार चलाई गई खोज मुहिम के परिणामस्वरूप 84 गुमशुदाओ को ढूंढ निकाला गया. गुमशुदगी की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस टीमों ने CCTV फुटेज खंगाले, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, बस और रेलवे स्टैंड पर तस्वीरें दिखाईं, साथ ही स्थानीय सूत्रों को सक्रिय किया. आस-पास के थानों और अस्पतालों का रिकॉर्ड खंगालने से भी पुलिस को उनकी तलाश में काफी मदद मिली.

साल 2025 में अब तक 1201 गुमशुदा बरामद

डीसीपी ने बताया कि, इस वर्ष 1 जनवरी से 30 नवंबर तक जिला पुलिस कुल 1201 लापता लोगों को ढूंढ चुकी है. इनमें 399 नाबालिग और 802 वयस्क शामिल हैं. आंकड़ों से पता चलता है कि ‘ऑपरेशन मिलाप’ जिले के लिए एक मिशन बन चुका है, जिसने हजारों परिवारों में उम्मीद जगाई है.

कपासहेड़ा पुलिस को मिली सबसे अधिक सफलता

कपासहेड़ा थाना इस अभियान में सबसे आगे रहा. टीम ने 9 बच्चों और 14 वयस्कों को खोज निकाला. लगातार फील्ड वर्क से लेकर हर सुराग का बारीक विश्लेषण और सावधानी ने तलाश को सफलता तक पहुंचाया.

पालम विलेज थाना

पालम विलेज पुलिस ने 4 बच्चों और 5 वयस्कों को ढूंढकर परिवारों से मिलाया. टीम का लोकल इनपुट पर त्वरित काम और मौके पर लगातार मौजूदगी इन मामलों में निर्णायक रही.

वसंत कुंज नॉर्थ थाना

यहां की टीम ने 2 किशोरियों और 2 वयस्कों को ट्रेस किया. पुलिस ने इलाके की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हुए कई संभावित ठिकानों पर छानबीन की.

सागरपुर थाना

सागरपुर पुलिस ने 8 वयस्कों को सुरक्षित बरामद किया. लगातार फॉलो-अप, पड़ताल और लोगों से पूछताछ ने तलाश को आसान बनाया.

किशनगढ़ थाना

किशनगढ़ पुलिस ने 2 लड़कियों और 7 वयस्कों को खोजकर परिवारों से मिलाया. कई दिनों तक लगातार किए गए प्रयासों ने इस टीम को बड़ी सफलता दिलाई.

वसंत कुंज साउथ थाना

यहां की टीम ने 3 बच्चों और 5 वयस्कों को खोजा. पुलिस ने कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर और तकनीक की मदद से इन मामलों को सुलझाया.

आर.के. पुरम थाना

आर.के. पुरम पुलिस ने एक नाबालिग लड़की और एक पुरुष को खोजा. दोनों मामलों में तुरंत की गई कार्रवाई और समय पर जुटाए गए इनपुट ने सफलता दिलाई.

वसंत विहार थाना

यहां की टीम ने 4 बच्चों और 2 वयस्कों को ढूंढ निकाला. टीम की त्वरित प्रतिक्रिया और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ से तलाश आसान हुई.

सरोजिनी नगर थाना

सरोजिनी नगर पुलिस ने 1 लड़की और 1 पुरुष को ढूंढकर परिजनों को सौंपा. दोनों मामलों में पुलिस का मानवीय दृष्टिकोण और सजगता अहम रही.

एस.जे. एनक्लेव थाना

यहां की टीम ने 2 लड़कियों और 5 वयस्कों को सुरक्षित बरामद किया. लगातार फील्ड विजिट, पूछताछ और सूचनाओं की पुष्टि ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

साउथ कैंपस और दिल्ली कैंट थाना

साउथ कैंपस पुलिस ने 1 युवक को ढूंढा, जबकि दिल्ली कैंट थाना 2 लड़कियों और 3 वयस्कों को खोजने में सफल रहा. दोनों टीमों ने समन्वय के साथ जांच की और मामलों का तेजी से समाधान किया.

ऑपरेशन मिलाप ने नवंबर महीने में न केवल गुमशुदाओ को तलाश कर सुरक्षित बरामद किया बल्कि कई परिवारों की चिंताओं को खत्म कर उनके चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौटाई है.साउथ-वेस्ट दिल्ली पुलिस का यह अभियान आज भी उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है, जो अपने प्रियजनों की सुरक्षित वापसी का इंतजार कर रहे हैं.