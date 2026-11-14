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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: प्रदूषण के बीच मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को घर से काम करने के निर्देश

दिल्ली: प्रदूषण के बीच मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, इन लोगों को घर से काम करने के निर्देश

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 लागू हो गया है. जिसके चलते पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपने विभागों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 14 Nov 2026 01:01 PM (IST)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी का मौसम आने के साथ ही हवा की गुणवत्ता काफी बिगड़ गई है. जिसके चलते दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राजधानी में प्रदूषण के चलते अपने विभागों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने (WFH) का आदेश दिया है.

दिल्ली में प्रदूषण की वजह से गैप-3 लागू हैं, जिसके तहत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली सरकार और एनसीआर की राज्य सरकारों से सरकारी, नगर निकायों और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज की अनुमति देने तथा शेष कर्मचारियों को घर से काम करने की व्यवस्था लागू करने पर निर्णय लेने को कहा है.

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दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप-3 लागू

इस बारे में जानकारी देते हुए एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "वायु गुणवत्ता पर सीएक्यूएम के दिशानिर्देशों के अनुसार, विभागों के प्रमुख घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं. इसमें आवश्यक सेवाएं शामिल नहीं होंगी." इसी को देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने अपने विभाग के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए हैं. 

50 फ़ीसद कर्मचारियों के WFH के निर्देश

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और सूचना प्रौद्योगिकी समेत अपने विभागों को घर से काम करने का निर्देश दिया है.  मनजिंदर सिंह सिरसा के पास पर्यावरण के अलावा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग, तथा वन एवं वन्यजीव विभाग भी हैं.

दिल्ली में ग्रैप का तीसरा चरण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के 401 से 450 के बीच पहुंचने पर लागू किया जाता है. इस स्तर पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में आती है. शुक्रवार को दिल्ली के ज़्यादातर स्टेशनों पर एक्यूआई का लेवल 400 के पार दर्ज किया गया था. जो गंभीर श्रेणी की हवा मानी जाती है और लोगों के साँस लेने के लायक़ नहीं होती है. 

Published at : 14 Nov 2026 12:41 PM (IST)
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