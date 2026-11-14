जहरीली हवा से घुट रही दिल्ली, AQI 400 पार, नोएडा और गाजियाबाद का भी बुरा हाल

वायु प्रदूषण केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों को अपनी जकड़ में ले चुका है. इनमें भी देश की राजधानी दिल्ली के कई शहरों की हालत तो 'गंभीर' श्रेणी तो कुछ इलाकों में बेहद खराब बनी हुई है. इसके अलावा हरियाणा के शहरों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दिल्ली का औसत 349 दर्ज किया गया है.

प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक AQI NIH नरेला में 423, डीयू के नॉर्थ कैंपस में 423, आईआईटी में 419 और बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 412 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में 381 और बवाना में 389 रहा.

गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग का वांटेड बदमाश गिरफ्तार, सेमी ऑटोमैटिक पिस्टल बरामद

इन इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 349 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI नरेला, डीयू के नॉर्थ कैंपस और आईआईटी में दर्ज किया गया. जोकि गंभीर श्रेणी में आता है. एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर

आईटीओ: 414

डीटीयू: 402

जाफरपुर, दिल्ली : 397

चांदनी चौक: 395

विवेक विहार: 393

बवाना, दिल्ली: 389

तालकटोरा गार्डन, दिल्ली: 385

NSIT द्वारका, दिल्ली : 384

अलीपुर: 369

सोनिया विहार: 368

अशोक विहार: 343

आया नगर: 359

बदरपुर: 314

कैंटोनमेंट एरिया – 147

इसके अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़ में सबसे अधिक AQI 352 दर्ज किया गया है.

पंचगांव: 334

फरीदाबाद: 321

गुरुग्राम: 317

जिंद: 293

हिसार: 282

उत्तर प्रदेश

गाजियाबाद: 348

मेरठ: 336

ग्रेटर नोएडा: 328

नोएडा: 286

लखनऊ: 242

राजस्थान (खराब श्रेणी)

भिवाड़ी: 255

सीकर: 238

उदयपुर: 200

वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे अधिक AQI 206, ओडिशा के बिलेईपाडा में AQI 204, तथा पंजाब के अमृतसर में 231 और भठिंडा में AQI 215 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में तापमान और हवा की गति में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम में बदलाव से दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है.

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच करवट लेगा मौसम, 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड