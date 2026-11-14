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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजहरीली हवा से घुट रही दिल्ली, AQI 400 पार, नोएडा और गाजियाबाद का भी बुरा हाल

जहरीली हवा से घुट रही दिल्ली, AQI 400 पार, नोएडा और गाजियाबाद का भी बुरा हाल

दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली की हवा तो गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो गया है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 14 Nov 2026 08:21 AM (IST)
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वायु प्रदूषण केवल दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों को अपनी जकड़ में ले चुका है. इनमें भी देश की राजधानी दिल्ली के कई शहरों की हालत तो 'गंभीर' श्रेणी तो कुछ इलाकों में बेहद खराब बनी हुई है. इसके अलावा हरियाणा के शहरों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 6:00 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) दिल्ली का औसत 349 दर्ज किया गया है. 

प्रदूषण निगरानी केंद्रों के आंकड़ों के मुताबिक, सबसे अधिक AQI NIH नरेला में 423, डीयू के नॉर्थ कैंपस में 423, आईआईटी में 419 और बुराड़ी क्रॉसिंग में AQI 412 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में 381 और बवाना में 389 रहा. 

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इन इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब

CPCB के रियल टाइम डेटा के अनुसार, आज सुबह 6 बजे दिल्ली का औसत AQI 349 है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. सबसे अधिक AQI  नरेला, डीयू के नॉर्थ कैंपस और आईआईटी में दर्ज किया गया. जोकि गंभीर श्रेणी में आता है.  एक नजर विभिन्न इलाकों के AQI पर

  • आईटीओ: 414  
  • डीटीयू: 402  
  • जाफरपुर, दिल्ली : 397
  • चांदनी चौक: 395
  • विवेक विहार: 393
  • बवाना, दिल्ली: 389  
  • तालकटोरा गार्डन, दिल्ली: 385
  • NSIT द्वारका, दिल्ली : 384
  • अलीपुर: 369
  • सोनिया विहार: 368
  • अशोक विहार:  343
  • आया नगर: 359
  • बदरपुर: 314
  • कैंटोनमेंट एरिया – 147

इसके अलावा हरियाणा के बहादुरगढ़ में सबसे अधिक AQI 352 दर्ज किया गया है.

  • पंचगांव: 334
  • फरीदाबाद: 321
  • गुरुग्राम: 317
  • जिंद: 293
  • हिसार: 282

उत्तर प्रदेश

राजस्थान (खराब श्रेणी)

  • भिवाड़ी: 255
  • सीकर: 238
  • उदयपुर: 200

वहीं, महाराष्ट्र के नागपुर में सबसे अधिक AQI 206, ओडिशा के बिलेईपाडा में AQI 204, तथा पंजाब के अमृतसर में 231 और भठिंडा में AQI 215 दर्ज किया गया है, जोकि खराब श्रेणी में आता है. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 नवंबर को एक  नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर में तापमान और हवा की गति में बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम में बदलाव से दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है.

दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के बीच करवट लेगा मौसम, 15 नवंबर से बढ़ेगी ठंड

 

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Published at : 14 Nov 2026 08:21 AM (IST)
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