दिल्ली: संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपियों को राहत नहीं, सागर-मनोरंजन की जमानत खारिज

दिल्ली की एक अदालत ने 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नजर आते हैं. ऐसे में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने पर लगी कानूनी पाबंदी इस मामले में लागू होती है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और बेहद संगीन हैं. उनके कथित कृत्यों से न केवल संसद की कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि लोकसभा के अंदर मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को प्रथम दृष्टया सही मानने पर इन घटनाओं से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ.

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यह मामला 13 दिसंबर 2023 का है. संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे. इसके बाद उन्होंने रंगीन धुएं के कनस्तर छोड़े थे. इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे. मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था.

A Delhi Court has rejected the regular bail pleas of Sagar Sharma and Manoranjan D in the 2023 Parliament security breach case, holding that there were reasonable grounds to believe that the accusations against them were prima facie true and that the statutory embargo on bail under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) applied. — ANI (@ANI) November 14, 2026

आरोपियों ने जमानत के लिए दी थीं ये दलीलें

सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा था कि वे 14 दिसंबर 2023 से जेल में बंद हैं. मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मुख्य आरोपपत्र के साथ चार पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं. ऐसे में अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.

आरोपियों की ओर से यह भी कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई अभी आरोप तय करने के चरण में है. ऐसे में पूरी सुनवाई में काफी समय लग सकता है. उन्होंने यह दलील भी दी कि UAPA के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते और रंगीन धुएं के कनस्तरों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जा सकता.

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सह-आरोपियों को मिली जमानत का भी दिया हवाला

आरोपियों ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2025 के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सह-आरोपी नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को जमानत दी गई थी. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.