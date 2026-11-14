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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपियों को राहत नहीं, सागर-मनोरंजन की जमानत खारिज

दिल्ली: संसद सुरक्षा में सेंध के आरोपियों को राहत नहीं, सागर-मनोरंजन की जमानत खारिज

दिल्ली की अदालत ने संसद सुरक्षा चूक मामले में सागर शर्मा और मनोरंजन डी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने UAPA के तहत आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 14 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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दिल्ली की एक अदालत ने 2023 के संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी को बड़ा झटका दिया है. अदालत ने दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही नजर आते हैं. ऐसे में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत देने पर लगी कानूनी पाबंदी इस मामले में लागू होती है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर और बेहद संगीन हैं. उनके कथित कृत्यों से न केवल संसद की कार्यवाही बाधित हुई, बल्कि लोकसभा के अंदर मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के मामले को प्रथम दृष्टया सही मानने पर इन घटनाओं से देश की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पैदा हुआ.

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यह मामला 13 दिसंबर 2023 का है. संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे. इसके बाद उन्होंने रंगीन धुएं के कनस्तर छोड़े थे. इस घटना के बाद संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए थे. मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया था.

आरोपियों ने जमानत के लिए दी थीं ये दलीलें

सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने अपनी जमानत याचिकाओं में कहा था कि वे 14 दिसंबर 2023 से जेल में बंद हैं. मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मुख्य आरोपपत्र के साथ चार पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं. ऐसे में अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है.

आरोपियों की ओर से यह भी कहा गया कि मुकदमे की सुनवाई अभी आरोप तय करने के चरण में है. ऐसे में पूरी सुनवाई में काफी समय लग सकता है. उन्होंने यह दलील भी दी कि UAPA के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते और रंगीन धुएं के कनस्तरों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जा सकता.

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सह-आरोपियों को मिली जमानत का भी दिया हवाला

आरोपियों ने अपनी याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के जुलाई 2025 के उस फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सह-आरोपी नीलम रानोलिया और महेश कुमावत को जमानत दी गई थी. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और दोनों की दूसरी नियमित जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Nov 2026 12:26 PM (IST)
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