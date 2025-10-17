हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के पार पहुंचा AQI, आनंद विहार में हालत सबसे खराब

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के पार पहुंचा AQI, आनंद विहार में हालत सबसे खराब

Delhi NCR AQI: दिवाली से पहले दिल्ली में सर्दी के साथ हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है. आनंद विहार, अक्षरधाम, वजीपुर जैसे इलाकों में हवा में AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही हैं. दीपावली से पहले हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया हैं.  आनंद विहार और अक्षरधाम जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा हालत खराब दिख रही हैं. इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर 350 के पार चला गया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. 

दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ तापमान में कमी होती जा रही है. हवाएं सर्द हो रही हैं और धीरे-धीरे ठंडक बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ अब हवा में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. ऐसे में दिल्ली वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही हैं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दो दिन पहले हैं राजधानी में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है.  

आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा

दिल्ली में सबसे ज्यादा खराब हालत आनंद विहार में देखने को मिल रही है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शुक्रवार सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर 369 तक दर्ज किया गया जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है. इसके अलावा अक्षरधाम के पास हवा में प्रदूषण का स्तर 369 दर्ज किया गया. वजीरपुर में एक्यूआई लेवल 329 दर्ज किया गया. 

इनके अलावा दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी हवा ख़राब हो रही हैं. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हवा में प्रदूषण का स्तर 324, बुराड़ी में 306 रहा जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है. जबकि द्वारका में 297, पटपड़गंज में 255, ओखला में 253, रोहिणी में 243, सोनिया विहार में 239, लोधी रोड पर हवा में प्रदूषण 207, नजफगढ़ में हवा में प्रदूषण का स्तर 209 रहा जो ख़राब श्रेणी में आता है. 

दिल्ली की हवा में बढ़ा प्रदूषण

दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा में प्रदूषण के स्तर और बढ़ोतरी देखी जा सकती हैं दीपावली के बाद तो हवा तेजी से बेहद ख़राब होने लगती है. बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच अच्छा की श्रेणी में आती हैं इसके बाद 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर मानी जाती है. 

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 10:09 AM (IST)
Tags :
AQI Air Quality Index DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

नामांकन के अंतिम दिन महागठबंधन में बनी सहमति!
Maithili Thakur आज अलीनगर विधानसभा सीट से करेंगी नामांकन
अयोध्या में इस बार सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनेगा पुष्पक विमान
Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
बिहार विधानसभा चुनाव में किसे मिलेंगी कितनी सीटें, PK ने कर दी भविष्यवाणी, समझाई कैलकुलेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
यूटिलिटी
Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget