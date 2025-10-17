दिवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, 350 के पार पहुंचा AQI, आनंद विहार में हालत सबसे खराब

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही हैं. दीपावली से पहले हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया हैं. आनंद विहार और अक्षरधाम जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा हालत खराब दिख रही हैं. इन इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर 350 के पार चला गया है जो बहुत खराब श्रेणी में आता है.

दिल्ली एनसीआर में जहां एक तरफ तापमान में कमी होती जा रही है. हवाएं सर्द हो रही हैं और धीरे-धीरे ठंडक बढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ अब हवा में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है. ऐसे में दिल्ली वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही हैं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दो दिन पहले हैं राजधानी में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है.

आनंद विहार में सबसे ज्यादा प्रदूषित हवा

दिल्ली में सबसे ज्यादा खराब हालत आनंद विहार में देखने को मिल रही है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शुक्रवार सुबह हवा में प्रदूषण का स्तर 369 तक दर्ज किया गया जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है. इसके अलावा अक्षरधाम के पास हवा में प्रदूषण का स्तर 369 दर्ज किया गया. वजीरपुर में एक्यूआई लेवल 329 दर्ज किया गया.

इनके अलावा दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी हवा ख़राब हो रही हैं. दिल्ली के जहांगीरपुरी में हवा में प्रदूषण का स्तर 324, बुराड़ी में 306 रहा जो बेहद ख़राब की श्रेणी में आता है. जबकि द्वारका में 297, पटपड़गंज में 255, ओखला में 253, रोहिणी में 243, सोनिया विहार में 239, लोधी रोड पर हवा में प्रदूषण 207, नजफगढ़ में हवा में प्रदूषण का स्तर 209 रहा जो ख़राब श्रेणी में आता है.

दिल्ली की हवा में बढ़ा प्रदूषण

दिल्ली में आने वाले दिनों में हवा में प्रदूषण के स्तर और बढ़ोतरी देखी जा सकती हैं दीपावली के बाद तो हवा तेजी से बेहद ख़राब होने लगती है. बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच अच्छा की श्रेणी में आती हैं इसके बाद 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर मानी जाती है.