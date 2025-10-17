हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणागुरुग्राम में पुलिस अधिकारी को कार के बोनट पर 70 मीटर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में पुलिस अधिकारी को कार के बोनट पर 70 मीटर तक घसीटा, आरोपी गिरफ्तार

Gurugram News: नशे में धुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने जांच के दौरान एसपीओ को कार के बोनट पर 70 मीटर तक घसीटा रहा. इस घटना में दोनों आरोपी घायल है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

गुरुग्राम में बुधवार (16 अक्टूबर) देर रात एक तेज रफ्तार कार ने जांच के दौरान पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी. कार ने पुलिस अधिकारी (एसपीओ) को करीब 70 मीटर तक बोनट पर घसीटा. यह घटना सुभाष चौक के पास रात लगभग 1 बजे हुई. पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, सदर थाने के अंतर्गत गश्त पर तैनात एसपीओ सतीश और कांस्टेबल श्याम बुधवार रात 'राइडर 17' यूनिट के हिस्से के रूप में ड्यूटी पर थे. दोनों अधिकारी सीएनजी पंप के पास वाहनों की जांच कर रहे थे. उसी दौरान यदुवंशी स्कूल के पास से आ रही एक हुंडई वर्ना कार उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांस्टेबल श्याम सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरे, जबकि एसपीओ सतीश कार की विंडशील्ड पर जा लटके. पुलिस के अनुसार, सतीश के बोनट पर लटके होने के बावजूद चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब 70 मीटर तक कार को दौड़ाता रहा.

आरोपी की पहचान कर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि कार चालक की पहचान ग्रेटर नोएडा निवासी अभिनव चौधरी (34) के रूप में हुई है, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. जब पुलिस की गाड़ी पीछे से नजदीक आई, तब जाकर आरोपी ने कार रोकी। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया.

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय चौधरी नशे में धुत था. उसके खिलाफ सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. घायल एसपीओ सतीश और कांस्टेबल श्याम को तुरंत निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.

पहले भी कर चुका है ऐसी वारदात

जांच के दौरान पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि अभिनव चौधरी पहले भी इसी तरह की घटना में शामिल रह चुका है. वर्ष 2018 में उसने फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में एक पुलिस बैरिकेड को टक्कर मार दी थी. पुलिस ने आरोपी की इस हरकत को आदतन अपराधी का व्यवहार बताया है.

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को शहर की स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. साथ ही, पुलिस ने उसकी कार को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है.

यह घटना न केवल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नशे में वाहन चलाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

और पढ़ें
Published at : 17 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Tags :
Gurugram News Police Officer Software Engineer Drunk Driving HARYANA NEWS Bonnet
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
शशि थरूर की इंग्लिश का फैन हुआ इस देश का राजदूत, कहा - 'हमारे यहां बच्चों को ऐसी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
'विकास नहीं बुर्का चाहिए', बिहार के चुनावी माहौल में CM योगी ने किसके लिए कही ये बात?
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
स्पोर्ट्स
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले तोड़ी चुप्पी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रिटायरमेंट की चर्चाओं पर दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी, चिड़चिड़ापन भी....'
30 की उम्र में इस एक्ट्रेस ने कराया था अबॉर्शन, अब बोलीं- 'भयंकर ब्लीडिंग होती थी....'
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
कितने पढ़े-लिखे हैं बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? इस सब्जेक्ट में ली थी डिग्री
यूटिलिटी
Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
दिवाली पर घर-घर घूमने वाली सोन पापड़ी देश में कैसे आई, किसने की थी इसकी खोज?
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget