दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार (1 नवंबर) को एक क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटी हैं. अशोक विहार थाने के पुलिसकर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

दिल्ली अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी ने बताया कि कारखाने में आग लगने की सूचना दोपहर 2.19 बजे मिली जिसके बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

#WATCH | Delhi: A major fire broke out at a crockery manufacturing plant in the Wazirpur area of North West Delhi. Fire brigade vehicles are presently on site, actively working to extinguish the flames. Police officers from Ashok Vihar police station are engaged in rescue… https://t.co/5w66gZUSt5 pic.twitter.com/wO1smxwaaT — ANI (@ANI) November 1, 2025

चश्मदीद ने क्या बताया?

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि बिल्डिंग के पहली और दूसरी मंजिल पर बर्तन की फैक्ट्री है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर बैट्री का काम होता है. कह नहीं सकते कि आग बैट्री वगेराह की वजह से लगी है या दूसरे कारणों से लगी. ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा.