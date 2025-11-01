हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

दिल्ली: वजीरपुर में बर्तन की फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 13 गाड़ियां बुझाने में जुटीं

Delhi Fire News: वजीरपुर इलाके में स्थित क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी. हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 01 Nov 2025 06:38 PM (IST)
राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर इलाके में शनिवार (1 नवंबर) को एक क्रॉकरी बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने में जुटी हैं. अशोक विहार थाने के पुलिसकर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

दिल्ली अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी ने बताया कि कारखाने में आग लगने की सूचना दोपहर 2.19 बजे मिली जिसके बाद दमकल की 13 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

 

चश्मदीद ने क्या बताया?

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि बिल्डिंग के पहली और दूसरी मंजिल पर बर्तन की फैक्ट्री है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर बैट्री का काम होता है. कह नहीं सकते कि आग बैट्री वगेराह की वजह से लगी है या दूसरे कारणों से लगी. ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा.

Published at : 01 Nov 2025 06:18 PM (IST)
DELHI NEWS DELHI POLICE
