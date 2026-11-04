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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: मयूर विहार के स्कूल में 9 साल की छात्रा की मौत, क्लासरूम में अचानक गिरी

दिल्ली: मयूर विहार के स्कूल में 9 साल की छात्रा की मौत, क्लासरूम में अचानक गिरी

इस घटना से कुछ समय पहले का क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. करीब तीन मिनट के इस वीडियो में बच्ची कक्षा में आती दिखाई देती है

Written By : मनोज वर्मा |  Updated at : 04 Nov 2026 04:52 PM (IST)
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पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित लवली पब्लिक स्कूल में बुधवार सुबह तीसरी कक्षा की नौ वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बच्ची की मौत से स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. शुरुआती जांच में किसी तरह की गड़बड़ी या आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि बच्ची की मौत किसी मेडिकल वजह से हुई हो सकती है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 9:52 बजे बच्ची की मौत के संबंध में पीसीआर कॉल मिली थी. सूचना के अनुसार, छात्रा को निर्माण विहार स्थित मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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इस घटना से कुछ समय पहले का क्लासरूम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. करीब तीन मिनट के इस वीडियो में बच्ची कक्षा में आती दिखाई देती है. कुछ देर बाद वह अपनी कमर पर हाथ रखती है और अचानक जमीन पर गिर पड़ती है. बच्ची को गिरते देख शिक्षिका तुरंत उसके पास पहुंचती हैं और उसे उठाकर कुर्सी पर बैठाने की कोशिश करती हैं. हालांकि, बच्ची कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और अचेत नजर आती है.

इसके बाद शिक्षिका मदद के लिए कक्षा से बाहर जाती हैं और कुछ सेकंड बाद वापस लौटती हैं. वीडियो में आगे बच्ची को कक्षा से बाहर ले जाते हुए भी देखा जा सकता है. सीसीटीवी के एक अन्य दृश्य में बच्ची अन्य विद्यार्थियों के साथ सीढ़ियों से कक्षा की ओर आती दिखाई देती है.

पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान क्लासरूम के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की गई है. बच्ची के माता-पिता और स्कूल के संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा, घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत की वजह क्या थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी.

Published at : 04 Nov 2026 04:52 PM (IST)
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