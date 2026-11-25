दिल्ली में अब डीडीए के चुनिंदा पार्कों और हरित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कॉन्सर्ट, शैक्षिक गतिविधियां, फिटनेस से जुड़े आयोजन और प्री-वेडिंग शूट कराना पहले के मुकाबले आसान होगा. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इसके लिए नई बुकिंग नीति लागू करते हुए 17 प्रमुख पार्कों के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन सिंगल-विंडो पोर्टल शुरू किया है. खास बात यह है कि पार्कों में शादी-ब्याह, दावत और राजनीतिक रैलियां आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी. हालांकि, प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग शूट के लिए अलग से शुल्क निर्धारित किया गया है.

नई व्यवस्था का फायदा दिल्ली के उन लोगों को मिलेगा जो पार्कों में योग, ध्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक गतिविधियां, शैक्षिक आयोजन या फिटनेस से जुड़े कार्यक्रम करना चाहते हैं. अब ऐसे आयोजनों के लिए संबंधित जोन के उद्यान विभाग के चक्कर लगाने और मैन्युअल आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. बुकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है.

स्कूलों और छात्रों को सिर्फ एक रुपये में आयोजन की सुविधा

नई नीति में स्कूलों और छात्रों को विशेष राहत दी गई है. शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए निर्धारित पार्क क्षेत्रों का शुल्क महज एक रुपये रखा गया है. इससे स्कूलों के लिए पार्कों में शैक्षिक भ्रमण और दूसरी गतिविधियां आयोजित करना आसान होगा.

शुरुआती चरण में बांसरा पार्क, असिता पार्क और महरौली पुरातत्व पार्क के चिह्नित स्थलों को इस व्यवस्था में शामिल किया गया है. आगे चलकर कई अन्य स्थान भी आयोजन के लिए उपलब्ध होंगे. इनमें केक टेरेस, फ्लोरल गार्डन और टेबल टॉप प्लैट्यू जैसे स्थल शामिल हैं..असिता पार्क में वाटर बॉडी लॉन, कमल लॉन, बुद्धा लॉन, सूर्य लॉन और सफारी लॉन में कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे. वहीं, महरौली पुरातत्व पार्क में चारबाग क्षेत्र, कुली खान मकबरे के आसपास का इलाका और व्याख्या केंद्र के सामने स्थित हरित क्षेत्र को बुकिंग के लिए उपलब्ध कराया गया है.

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तीन श्रेणियों में बांटी गई बुकिंग व्यवस्था

डीडीए ने आयोजनों और स्थलों की प्रकृति के आधार पर बुकिंग को तीन श्रेणियों में बांटा है.

श्रेणी ए ओपन स्पेस के लिए है. इसमें भीड़ के आकार के हिसाब से तीन उपश्रेणियां बनाई गई हैं.

ए1 (200 लोगों तक): योग, ध्यान, पुस्तक चर्चा, आरडब्ल्यूए की बैठक, स्कूली पिकनिक और हेरिटेज वॉक जैसे आयोजन किए जा सकेंगे.

ए2 (200 से 500 लोग): कॉन्सर्ट, थिएटर, पुस्तक और शिल्प मेले, कॉरपोरेट तथा लाइफस्टाइल इवेंट इस श्रेणी में आएंगे.

ए3 (500 से अधिक लोग): फूड फेस्टिवल और बड़े मंच वाले पीआईए कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है.

श्रेणी ए में अधिकतम पांच दिन के लिए बुकिंग मिल सकेगी. इसमें कार्यक्रम की तैयारी और सामान हटाने के लिए एक-एक दिन अतिरिक्त दिया जाएगा, जिसके लिए अलग से शुल्क नहीं लगेगा.

एम्फीथिएटर और बोट क्लब के लिए अलग शुल्क

श्रेणी बी में विशिष्ट आयोजन स्थलों को रखा गया है. इसमें एम्फीथिएटर यानी खुले रंगमंच और बोट क्लब शामिल हैं. इन स्थलों के लिए अधिकतम तीन दिन की बुकिंग की जा सकेगी. इन जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आधे दिन का शुल्क 3,000 रुपये और पूरे दिन का शुल्क 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है. टिकट वाले शो के लिए 10,000 और 15,000 रुपये का शुल्क तय किया गया है. इसके अलावा 6,000 से 10,000 रुपये तक का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा.

प्री-वेडिंग शूट के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन

फिल्मिंग और शूटिंग के लिए श्रेणी सी बनाई गई है. इसके तहत प्री-वेडिंग और पोस्ट-वेडिंग शूट के लिए प्रतिदिन 5,000 रुपये देने होंगे. इस श्रेणी में सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगेगा. सामाजिक जागरूकता से जुड़े शूट के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन का शुल्क तय किया गया है.

वहीं, व्यावसायिक शूटिंग के लिए प्रतिदिन एक लाख रुपये देने होंगे. इसके साथ 50,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा. छात्रों को अधिकृत पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग की सुविधा पूरी तरह मुफ्त मिलेगी. सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के शूट भी नि:शुल्क होंगे.

बुकिंग के लिए इवेंट प्लान देना जरूरी

पार्क या किसी अन्य स्थल की बुकिंग के लिए केवल आवेदन करना पर्याप्त नहीं होगा. आवेदक को कार्यक्रम का उद्देश्य, अतिथियों की संख्या, आयोजन का लेआउट, मंच और स्टॉल के लिए प्रस्तावित जगह, खानपान तथा टिकट से संबंधित जानकारी देनी होगी. इसके साथ हस्ताक्षरित वचन पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा. खानपान के मामले में रेडी-टू-ईट भोजन को प्राथमिकता दी जाएगी. आयोजन स्थल पर खाना पकाने की अनुमति नहीं होगी. जमीन खोदने, खूंटे गाड़ने और पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचाने पर सख्त रोक रहेगी. बिना अनुमति बैनर, होर्डिंग या विज्ञापन सामग्री भी नहीं लगाई जा सकेगी.

बुकिंग रद्द करने पर कब कितना पैसा वापस मिलेगा?

डीडीए ने बुकिंग रद्द करने की स्थिति में रिफंड के नियम भी तय किए हैं. जीएसटी को छोड़कर निर्धारित शुल्क की वापसी इस आधार पर होगी कि कार्यक्रम से कितने दिन पहले बुकिंग रद्द की गई है.

कार्यक्रम से 30 दिन पहले रद्द करने पर 100 प्रतिशत राशि वापस मिलेगी.

20 से 30 दिन पहले रद्द करने पर 75 प्रतिशत रकम लौटाई जाएगी.

10 से 20 दिन पहले रद्द करने पर 50 प्रतिशत राशि वापस मिलेगी.

कार्यक्रम में 10 दिन से कम समय बचने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा.

इस तरह करें पार्क की ऑनलाइन बुकिंग

डीडीए के पार्कों और आयोजन स्थलों की उपलब्धता देखने के लिए इच्छुक लोग www.dda.gov.in पर जा सकते हैं. इसके अलावा सीधे https://online.dda.org.in/booking/selectpark.aspx पोर्टल पर जाकर भी उपलब्ध पार्कों और स्थलों की जानकारी ली जा सकती है. आवेदन की प्रक्रिया भी इसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी करनी होगी.

नई नीति से पहले पार्कों की बुकिंग के लिए कोई केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध नहीं था. आवेदकों को संबंधित जोन के उद्यान विभाग में जाकर मैन्युअल आवेदन देना पड़ता था. अलग-अलग आयोजनों और शैक्षिक गतिविधियों के लिए शुल्क की एक समान व्यवस्था भी नहीं थी. अनुमति देने का फैसला काफी हद तक अधिकारियों के विवेक पर निर्भर करता था.

ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पहले सामुदायिक भवनों और बहुउद्देशीय मैदानों तक सीमित थी. सामान्य पार्कों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी. प्री-वेडिंग और व्यावसायिक शूटिंग के लिए भी स्पष्ट नियम नहीं होने से आवेदकों को अनुमति लेने में परेशानी होती थी. वहीं, स्कूली गतिविधियों और शैक्षिक भ्रमण के लिए एक रुपये जैसी रियायती दर का भी कोई प्रावधान नहीं था.